GM abandonne CarPlay dans tous les futurs véhicules électriques et s’associe à Google à la place

General Motors prend la décision controversée de supprimer progressivement son support pour la plate-forme CarPlay d’Apple. Au lieu de soutenir CarPlay, GM s’associe à Google pour concevoir des systèmes d’infodivertissement intégrés personnalisés pour les futures voitures électriques. Cela vient après que GM ait opté pour CarPlay il y a quelques années à peine…

Comme l’a rapporté Reuters, la décision de GM de cesser d’offrir CarPlay commencera avec le Chevrolet Blazer 2024. Ce changement, explique le rapport, aidera GM à « capturer plus de données sur la façon dont les consommateurs conduisent et rechargent les véhicules électriques ». La société souhaite également développer son propre système d’infodivertissement basé sur ses fonctionnalités d’assistance à la conduite telles que Super Cruise.

GM travaille avec Google depuis 2019 pour développer le logiciel qui sera utilisé dans les futures voitures électriques. Au lancement, le logiciel offrira un accès à Google Maps et Google Assistant sans frais supplémentaires pendant huit ans. Les futures versions du logiciel offriront des applications dédiées comme Spotify et Audible, explique GM.

« Nous avons beaucoup de nouvelles fonctionnalités d’assistance à la conduite qui sont plus étroitement liées à la navigation », a déclaré Mike Himche, directeur exécutif de l’expérience du cockpit numérique, dans une interview. « Nous ne voulons pas concevoir ces fonctionnalités de manière à ce qu’une personne ait un téléphone portable. »

« Nous pensons qu’il existe des opportunités de revenus d’abonnement pour nous », a ajouté Edward Kummer, directeur numérique de GM. La société vise entre 20 et 25 milliards de dollars de revenus annuels provenant des abonnements d’ici 2030.

GM offrira apparemment toujours CarPlay dans ses voitures à essence, donc ce changement ne s’applique qu’aux véhicules électriques à partir du Chevrolet Blazer 2024.

Avis de Netcost-security.fr

C’est une décision incroyablement boiteuse et nulle pour un certain nombre de raisons différentes. GM abandonne essentiellement CarPlay car il souhaite trouver de nouvelles façons de facturer aux clients un abonnement récurrent et de nouvelles façons de collecter des données sur les habitudes de conduite. C’est une mauvaise décision que je pense que l’entreprise finira par regretter.

Regardez une entreprise comme Tesla, par exemple. Tesla refuse également d’adopter la plate-forme CarPlay d’Apple, et c’est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les propriétaires de Tesla. Et cela malgré le fait que Tesla a passé des années à affiner sa propre expérience logicielle embarquée.

Apple est sur le point de lancer une nouvelle version de CarPlay plus tard cette année, qui présente un tout nouveau design pour prendre en charge une plus grande partie du système d’infodivertissement d’une voiture, y compris des groupes de jauges et d’autres données. Je suppose que nous pouvons maintenant ajouter GM à la colonne « non » sur celui-ci.

