Nouvelles fuites d’Oppo Pad 2 repérées sur le site Web de SIRIM

Les marques s’affairent à proposer leurs smartphones phares tandis qu’Oppo met en place sa propre piste de course. Oppo a récemment lancé l’Oppo Pad 2, une tablette phare en Chine. Il y a beaucoup de choses positives à propos de ces tablettes, comme un processeur puissant, un corps en métal de qualité supérieure et un écran impressionnant. La tablette phare n’est disponible qu’en Chine et le lancement mondial n’est pas proche.

Selon les rapports, la version globale de l’Oppo Pad 2 avec le numéro de modèle OPD2202 est répertoriée dans la base de données SIRIM. Cependant, il n’y a pas beaucoup de détails sur cet appareil phare dans la base de données. Les rumeurs suggèrent que les spécifications seront similaires au modèle chinois.

Caractéristiques de la variante globale Oppo Pad 2:

La tablette phare a un corps élégant et élégant pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Il dispose d’un écran IPS de 11,61 pouces avec un rapport d’aspect de 7: 5. L’Oppo Pad 2 a une résolution d’écran de 2000p, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 500 nits. L’écran LCD IPS offre la prise en charge de Dolby Vision et d’incroyables visuels couleur 10 bits.

Le rapport écran/corps de 88 % est une autre caractéristique fascinante à noter. De plus, le matériau en aluminium haut de gamme de la carrosserie ne donne qu’un aperçu d’un travail exceptionnel. À l’arrière, il y a un appareil photo de 13 MP avec la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K à 30 ips. De plus, la caméra frontale de 8 MP peut enregistrer une vidéo 1080p à 30 ips.

Le processeur MediaTek Dimensity 9000 fait la majeure partie du travail. De plus, l’Oppo Pad 2 dispose de 12 Go de stockage LPDDR5 et UFS 3.1 jusqu’à 512 Go. Il est livré avec ColorOS pour offrir une expérience utilisateur conviviale et transparente. Par ailleurs, cet appareil phare dispose d’une batterie de 9 510 mAh avec une charge SuperVOOC de 67 W.

Oppo Pad 2 offre des options de connectivité telles que Bluetooth 5.3, port USB-C, GPS et Wi-Fi 6. Vous pouvez utiliser le Oppo Pencil 2 sur ces tablettes et le dernier clavier tactile intelligent. Cependant, vous ne serez pas satisfait si vous ne pouvez pas insérer de carte SIM. Le style général, la fonctionnalité et les performances sont suffisamment attrayants pour voler votre poche.

