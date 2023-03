Samsung Galaxy A04s et M32 reçoivent la mise à jour One UI 5.1

Ce mois-ci, Samsung a publié son dernier skin personnalisé – One UI 5.1 pour plus d’une douzaine de téléphones et tablettes Galaxy. Aujourd’hui, Samsung a commencé à déployer la nouvelle mise à niveau pour les Galaxy A04 et Galaxy M32. Le nouveau skin contient une multitude de nouvelles fonctionnalités ainsi que des améliorations. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour One UI 5.1 pour Galaxy A04s et Galaxy M32.

Samsung lance le nouveau logiciel pour les Galaxy A04 abordables avec la version logicielle A047FXXU2CWBH, qui est actuellement disponible dans les pays européens. En parlant du Galaxy M32, il récupère le nouveau logiciel avec le numéro de build M325FVXXS5CWC1 semé en Inde. Il sortira également dans les pays d’Amérique latine ; un déploiement plus large devrait suivre dans les prochains jours.

One UI 5.1 est une grande mise à niveau pour les téléphones Galaxy, il nécessite un énorme volume de données pour le téléchargement. Assurez-vous d’avoir suffisamment de données et de stockage sur votre appareil Galaxy pour l’installer sur votre téléphone. Les deux téléphones reçoivent une mise à jour plus récente avec le correctif de sécurité mensuel de mars 2023.

Samsung propose la nouvelle mise à jour One UI 5.1 sur les téléphones Galaxy avec des fonctionnalités telles que des applications de stock mises à jour, un widget de batterie, un widget météo dynamique, permet de modifier les informations EXIF ​​des images et des vidéos, un meilleur appareil photo et une meilleure galerie, y compris un accès rapide aux fonctionnalités de selfie, prise en charge de l’album de partage familial dans la galerie, accès rapide à Expert RAW, et bien d’autres.

Vous pouvez vous rendre sur cette page pour voir le changelog complet du Une mise à jour de l’interface utilisateur 5.1.

Que vous possédiez le Galaxy A04s ou le Galaxy M32, vous pouvez accéder à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer pour vérifier les nouvelles mises à jour. Au moment d’écrire ces lignes, la mise à jour est en phase continue et sera disponible pour tout le monde dans les prochains jours, vous pouvez donc attendre quelques jours pour recevoir la notification OTA sur votre appareil.

Avant de mettre à niveau votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger votre téléphone à au moins 50 %. Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone, si vous connaissez le processus. Que vous souhaitiez mettre à jour votre téléphone via OTA ou que vous souhaitiez télécharger le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

