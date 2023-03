Apple prend la tête de Samsung sur le marché des smartphones

L’industrie des smartphones a connu un changement important. Comme Apple a dépassé Samsung en termes de nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde. Ce nouveau développement a été révélé par le rapport Mobile Vendor Market Share Worldwide de GlobalStats, analysé par l’équipe d’Atlas VPN. Ce rapport montre qu’Apple est désormais la marque de smartphones la plus populaire. Avec une part de marché de 27,1% en février 2023. Samsung n’est pas loin derrière, avec une part de marché de 26,75%.

Apple a dépassé Samsung, marquant un changement significatif sur le marché mondial des smartphones

L’une des raisons du succès d’Apple est la popularité croissante de la marque. Surtout parmi les photographes qui ont besoin d’images de haute qualité. La dernière gamme d’appareils iPhone 14 a également contribué à l’augmentation des ventes d’Apple.

Bien que ces chiffres ne soient que des estimations, ils indiquent un changement significatif dans l’industrie des smartphones. Samsung a été l’acteur dominant pendant plusieurs années, mais maintenant Apple a pris les devants. Reste à savoir s’il s’agit d’une tendance à court terme ou du début d’une nouvelle ère.

Fait intéressant, les téléphones Xiaomi ont une part de marché de 12,29 %. Alors qu’Oppo détient une part de 6,86 %, la part de Huawei est tombée à seulement 4,84 %. Cela suggère qu’il existe une concurrence croissante dans l’industrie des smartphones, d’autres marques devenant des choix populaires.

L’écrivain d’Atlas VPN, Vilius Kardelis, estime que le succès d’Apple devrait se poursuivre. En raison de sa forte image de marque, de la fidélité de ses clients et de son marketing efficace. Samsung, en revanche, doit innover et se différencier pour rattraper Apple.

Il est important de noter que ces chiffres ne sont que des estimations et ne peuvent pas suivre toutes les ventes de smartphones. De nombreuses personnes peuvent avoir plusieurs appareils ou téléphones professionnels, et certaines peuvent même utiliser simultanément des appareils Apple et Samsung. Cependant, ce rapport indique un changement significatif dans l’industrie des smartphones. Et il sera intéressant de voir comment cela se développera dans les années à venir.

