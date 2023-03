Samsung veut vraiment que les utilisateurs d’iPhone essaient le Galaxy S23… depuis leur iPhone

Samsung essaie une nouvelle tactique pour inciter les propriétaires d’iPhone à essayer le Galaxy S23. Au lieu d’une démonstration en store ou d’un événement contextuel, Samsung vous permettra d’essayer le Galaxy S23 directement depuis un iPhone (ou un autre appareil).

Le nouvel outil de démonstration « Try Galaxy » donne aux propriétaires d’iPhone la possibilité d’essayer virtuellement le logiciel du Galaxy S23, du Galaxy Z Flip 4 et du Galaxy Z Fold 4, le tout sans quitter leur appareil actuel. En visitant le site Web Try Galaxy, les propriétaires d’iPhone sont invités à « installer » une application Web en ajoutant le site à leur écran d’accueil.

Samsung vise clairement les propriétaires d’iPhone, et lorsque vous ouvrez la page sur un appareil Android (tel qu’un Pixel), vous ne pouvez pas l’essayer.

Une fois que c’est fait, « l’application » donne aux utilisateurs un « petit avant-goût de Samsung Galaxy » en simulant One UI 5.1, le skin de Samsung sur Android 13. À partir de là, il y a un tutoriel de navigation rapide, et ensuite vous êtes prêt à jouer. avec l’interface utilisateur. Tout fonctionne à peu près de la même manière que sur un appareil Samsung, mais il est sensiblement plus lent, probablement parce qu’il ne fait que passer par une application Web.

Les expériences que vous pouvez essayer incluent Samsung et les applications principales de Google, y compris Google Messages (qui, hilarant, n’utilise pas RCS et affiche plutôt en évidence les SMs/MMS – probablement pas la plus grande publicité). Samsung enverra de faux messages lorsque vous utiliserez la démo pour montrer d’autres fonctionnalités de l’appareil, telles que l’appareil photo et Object Eraser, un outil qui peut supprimer des objets d’une photo, tout comme Magic Eraser de Google.

Il existe également des expériences de démonstration de Samsung Health, Smart Switch (pour transférer des données depuis un autre téléphone), le mode enfants de Samsung, etc. Dans le menu Paramètres, Samsung met en évidence le fond d’écran et le thème Material You de Google, ainsi que les paramètres de sécurité et de confidentialité d’Android.

Cette démo à elle seule ne vendrait probablement à personne le passage d’un iPhone à un appareil Galaxy, mais c’est une bonne option pour vérifier ce que vous pourriez manquer sans quitter votre appareil actuel.

