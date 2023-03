Un laboratoire national américain utilise l’apprentissage automatique pour détecter les menaces nucléaires voyous

Dans le contexte : Alors que l’ensemble du monde de la technologie se concentre sur l’IA générative et ses prétendues capacités à détruire l’économie et le marché du travail, les chercheurs utilisent des réseaux de neurones pour relever des défis dans les domaines de la science, de l’énergie, de la santé et de la sécurité, tels que la détection d’armes nucléaires voyous. .

Le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) tente de chasser les menaces nucléaires inconnues en utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique (ML). Le PNNL, qui est l’un des laboratoires nationaux du Département de l’énergie des États-Unis, a déclaré que le ML est partout maintenant et qu’il peut être utilisé pour créer des « systèmes sûrs, fiables et basés sur la science » conçus pour donner aux personnes et aux nations des réponses à différents types. de défis scientifiques difficiles.

Les débuts publics officiels d’un algorithme ML remontent à 1962, a déclaré PNNL, lorsqu’un ordinateur IBM 7094 a gagné contre un adversaire humain aux dames. Le système a pu apprendre par lui-même, grâce à l’algorithme susmentionné, sans être explicitement programmé pour changer sa stratégie contre le joueur d’échecs Robert Nealey.

Aujourd’hui, a déclaré PNNL, l’apprentissage automatique est partout car il alimente les recommandations d’achat personnalisées et les assistants vocaux comme Siri et Alexa. Les outils d’IA générative comme ChatGPT ne sont que le dernier visage public d’une technologie qui a eu plusieurs décennies pour mûrir et évoluer.

Les chercheurs du PNNL utilisent également l’apprentissage automatique pour la sécurité nationale, car les experts du laboratoire combinent leurs connaissances en matière de non-prolifération nucléaire et de « raisonnement artificiel » pour détecter et (éventuellement) atténuer les menaces nucléaires. L’objectif principal de leurs recherches est d’utiliser des algorithmes d’analyse de données et d’apprentissage automatique pour surveiller les matières nucléaires qui pourraient être utilisées pour produire des armes nucléaires.

L’IA employée par le PNNL peut être utile à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui surveille les installations de retraitement nucléaire dans les pays non dotés d’armes nucléaires pour voir si le plutonium séparé du combustible nucléaire usé est ensuite utilisé pour la production d’armes nucléaires. L’AIEA utilise l’analyse d’échantillons et la surveillance des processus en plus des inspections en personne, ce qui peut être un processus long et laborieux.

Les algorithmes du PNNL peuvent créer un modèle virtuel de l’installation inspectée par l’AIEA, en suivant les « modèles temporels importants » pour former le modèle et prédire le modèle appartenant à l’utilisation normale des différentes zones de l’installation. Si les données recueillies sur place ne correspondent pas à la prédiction virtuelle, les inspecteurs pourraient être appelés pour vérifier à nouveau l’installation.

Une autre solution alimentée par ML conçue dans les laboratoires du PNNL peut traiter des images de matières radioactives via un modèle « d’auto-encodeur », qui peut être formé pour « compresser et décompresser des images » en petites descriptions utiles pour l’analyse informatique. Le modèle examine des images de particules radioactives microscopiques, à la recherche de la structure unique que la matière radioactive développe en raison des conditions environnementales ou de la pureté des matières sources dans son installation de production.

Les forces de l’ordre (c’est-à-dire le FBI) ​​peuvent ensuite comparer les microstructures des échantillons de terrain avec une bibliothèque d’images au microscope électronique développée par des laboratoires universitaires et nationaux, a déclaré le PNNL, afin d’accélérer le processus d’identification. Les algorithmes d’apprentissage automatique et les ordinateurs « ne remplaceront pas les humains dans la détection des menaces nucléaires de sitôt », préviennent les chercheurs du PNNL, mais ils peuvent être utiles pour détecter et éviter une éventuelle catastrophe nucléaire sur le sol américain.

