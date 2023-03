Samsung Galaxy Watch : Comment contrôler l’appareil photo de votre smartphone

Avec le soi-disant contrôleur de caméra, votre Samsung Galaxy Watch 4 ou 5 se transforme en déclencheur à distance pour l’appareil photo de votre téléphone portable. Si vous possédez un smartphone Samsung plus récent, vous pourrez même bénéficier de certaines fonctions particulières. Mais vous pouvez aussi les rénover.

Contenu:

Galaxy Watch 4/5 comme déclencheur à distance

Si votre Samsung Galaxy Watch4 ou Watch5 est associée à un smartphone Samsung, les deux appareils sont livrés avec tout ce dont vous avez besoin pour la fonction de déclenchement à distance.

L’application de contrôleur de caméra est préinstallée sur votre Galaxy Watch4/5. (Photo: Netcost)

Comment démarrer la version à distance :

Appuyez sur l’icône d’appareil photo rouge dans l’aperçu de l’application de votre montre L’application appareil photo démarre automatiquement sur votre smartphone connecté Appuyez sur le cercle blanc pour prendre une photo.

Fonctionnalités du contrôleur de caméra

Voici ce que vous pouvez faire avec l’application appareil photo Galaxy Watch 4/5 :

Aperçu : Une fois la photo prise, regardez le résultat dans l’aperçu (bord gauche de l’écran).

Changer le mode de capture : vidéo ou photo (bord droit de l’écran)

Mise au point : appuyez sur l’écran tactile de la Galaxy Watch pour faire la mise au point sur un objet, par exemple.

Modifier le délai : prendre une photo immédiatement ou avec un délai de 3 secondes (en haut de l’écran)

Zoom : fonctionne en faisant pivoter la lunette ou en faisant un geste du doigt (uniquement avec la mise à jour de février 2023 et uniquement pour les nouveaux smartphones Samsung).

Un conseil urgent : si vous ne l’avez pas déjà fait, mettez à jour votre smartwatch, votre téléphone si vous en avez un et l’application Samsung Wearable sur votre smartphone. Parce que depuis début février 2023, le contrôleur de caméra a reçu une mise à jour plus complète avec des fonctions nouvelles et améliorées.

Une mise à jour ressemble à ceci :

Samsung Wearable (smartphone): Google Play Store -> Compte (en haut à droite) -> Gérer les applications et l’appareil -> Mises à jour disponibles -> Mettre à jour Samsung Wearable

Smartphone : Paramètres -> Mise à jour du logiciel -> Télécharger et installer

Smartwatch : Paramètres -> Mise à jour du logiciel

Avec la dernière mise à jour (février 2023), la télécommande de la smartwatch prend en charge ledit zoom. Cette fonctionnalité est réservée aux smartphones dotés de l’interface OneUI 5.1 – les appareils plus anciens comme le Galaxy S10 sont donc sortis.

Appareil photo Google pour les téléphones Pixel

Malheureusement, le Samsung Camera Controller de la Galaxy Watch 4/5 ne fonctionne qu’avec les smartphones Samsung. En tant que propriétaire d’un téléphone Pixel, par exemple le Pixel 7 Pro actuel, vous disposez toujours d’une option tout aussi intéressante : l’appareil photo Google.

Des enregistrements vidéo sont également fournis. (Photo : Google) Vous pouvez même changer le mode de l’appareil photo. (Photo : Google) Une minuterie est également incluse. (Photo : Google)

Vous téléchargez cette application sur votre Galaxy Watch, elle sert désormais de contrôleur pour l’appareil photo de votre smartphone Pixel. L’avantage : vous pouvez également choisir entre les modes d’image et la caméra avant ou arrière directement sur l’écran de votre smartwatch.

Inconvénient : l’appareil photo Pixel ne fonctionne qu’avec les smartphones Pixel. Si l’application appareil photo d’un autre fabricant de smartphone est basée sur celle de Google, Google Camera sur la Galaxy Watch4/5 peut également fonctionner avec votre téléphone. En cas de doute, essayez-le.

Camera One : Application alternative pour Zoom et plus

Si ni l’appareil photo Google ni le contrôleur d’appareil photo Samsung ne sont une option pour vous, ou si vous avez un ancien téléphone Samsung et que la fonction de zoom vous manque, je vous recommande l’application Camera One. La version gratuite offre déjà la possibilité d’activer un zoom via la lunette.

Supprimez les photos directement sur la smartwatch. (Photo : Shuisky) Les enregistrements vidéo sont une évidence. (Photo : Shuisky) Camera One offre plus de fonctionnalités que la solution officielle de Samsung. (Photo : Shuisky)

Dans la version premium pour environ 2 euros, vous pouvez choisir entre la caméra avant et arrière directement sur la smartwatch, mais vous pouvez également régler d’autres paramètres (flash, balance des blancs, filtre, HDR). Les minuteries sont possibles jusqu’à 10 secondes, et diverses dispositions de boutons sont également disponibles. Ici, Samsung et Google peuvent certainement apprendre quelques éléments supplémentaires pour leurs solutions de contrôle à distance.

Qu’en est-il de la Galaxy Watch3 et de la Watch Active ?

Même si la Galaxy Watch3 et la Watch Active2 sont déjà démodées, vous pouvez les utiliser comme déclencheurs à distance. Pour ce faire, vous devez télécharger l’application appropriée sur le Galaxy Store.

Procédez comme suit:

Appuyez sur le Galaxy Store dans le sélecteur d’applications. Sélectionnez « Rechercher » et entrez « Contrôleur de caméra ». Installez Samsung Camera Controller et confirmez les autorisations. Ouvrez la nouvelle application appareil photo après l’avoir installée sur votre Galaxy Watch3 ou Active2.

Comme pour les nouveaux modèles de montres avec le système d’exploitation WearOS, l’appareil photo du smartphone devrait démarrer automatiquement. La fonctionnalité est identique, mais vous n’obtenez pas Zoom. Cela vaut la peine de jeter un coup d’œil à Camera One, qui est également disponible pour les smartwatches avec Tizen.

