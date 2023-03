La console la plus populaire de l’histoire ! La PS5 établit un nouveau record

La popularité des jeux vidéo n’a cessé d’augmenter depuis assez longtemps maintenant. De plus en plus de personnes s’y intéressent chaque jour et cela indique beaucoup pour l’industrie du jeu.

Sans aucun doute, l’industrie du jeu est devenue une activité très lucrative. La meilleure partie est que cela ne semble pas ralentir de si tôt. En effet, de nouveaux jeux continuent d’apparaître tout le temps alors que les anciens reçoivent des éditions de remake.

Aux États-Unis par exemple, les données de février 2023 montrent que les ventes de jeux vidéo ont explosé. Les données montrent que de nouveaux titres de jeux tels que Dead Space et Hogwarts Legacy ont vu des millions d’exemplaires vendus. Des jeux plus anciens tels que « Last of Us » ont également connu une augmentation massive des ventes.

Cela pourrait également être attribué à l’introduction de nouvelles consoles. Même si la console PS5 est sortie en 2020, elle a fait face à une pénurie massive d’approvisionnement. Sony a pu résoudre ce problème il y a à peine un mois en février. En raison de la forte demande pour la console PS5, il n’est pas vraiment surprenant que ses ventes aient augmenté si rapidement. Tel que rapporté par Circanales ventes de consoles ont augmenté de façon astronomique.

La console PS5 de Sony prend sans surprise la tête des ventes de consoles avec des chiffres importants. En réalité, la PS5 a atteint des chiffres historiques en ce qui concerne les ventes. La console continue d’attirer des centaines de fans chaque jour en raison de son accessibilité et de ses titres de jeux exclusifs.

La console PS5 établit un nouveau record de ventes

En comparant les données à celles de l’année dernière, les ventes de matériel de jeux vidéo ont augmenté de 68 %. Nous ne sommes qu’en mars, mais le montant d’argent dépensé pour ce matériel à lui seul a augmenté de 29 % cette année. En termes monétaires, le montant d’argent dépensé est passé de 687 millions de dollars à 888 millions de dollars.

Selon Piscatela de Circana, les ventes massives de la PS5 sont ce qui a contribué à cette croissance importante. En février, la PS5 était la plateforme la plus vendue en termes de quantités unitaires et de montant dépensé. Il prend également la tête par rapport à la même période l’an dernier.

La meilleure partie de ces chiffres est ce qu’ils représentent. Avec de tels chiffres, cela indique que la PS5 est désormais la console PlayStation la plus vendue de l’histoire. Et devine quoi? La PS5 est toujours très demandée, donc les chiffres continueront d’augmenter.

À en juger par les chiffres, la PS5 est en passe d’étendre ce record au-delà des frontières de Sony. Déjà, il est sur le point de consolider son nom en tant que console avec les plus grandes ventes au premier trimestre de l’histoire du jeu. Ce n’est pas en comparaison avec les consoles PlayStation uniquement, mais avec toutes les consoles jamais fabriquées.

La console PS5 peut conserver ce record pendant des années

Avec les spéculations croissantes sur la prochaine PS5 Pro, cela peut être un record de longue date. La PS6 est assez loin de faire l’objet de discussions pour le moment. Pour l’instant, la PS5 a marqué son nom dans les livres d’histoire et il sera assez difficile pour n’importe quelle autre console de battre ce record.

Source / Via : Inside Gaming

