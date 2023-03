Xcode 14.3 avec iOS 16.4 et macOS 13.3 SDK est désormais disponible pour les développeurs

Apple a publié iOS 16.4 et d’autres mises à jour logicielles au public plus tôt cette semaine, et ces mises à jour ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux systèmes d’exploitation de l’entreprise. Désormais, Apple déploie également Xcode 14.3 pour les développeurs, leur permettant de travailler avec les derniers SDK de l’entreprise.

Apple lance Xcode 14.3

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Xcode est l’outil que les développeurs utilisent pour créer des applications pour les plates-formes Apple telles que iOS, macOS et watchOS. Xcode 14.3 inclut les SDK pour iOS 16.4, iPadOS 16.4, tvOS 16.4, watchOS 9.4 et macOS Ventura 13.3. Avec ce SDK, les développeurs peuvent rendre leurs applications entièrement compatibles avec ces versions des systèmes d’exploitation.

En ce qui concerne iOS 16.4, la mise à jour ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que des dizaines de nouveaux emoji, des notifications pour les applications Web, l’isolation de la voix pour les appels mobiles, une prise en charge améliorée de VoiceOver, des optimisations dans la fonction de détection de collision et la prise en charge de la 5G autonome.

Il convient de noter qu’Apple a récemment confirmé qu’à partir du 25 avril, les développeurs devront utiliser Xcode 14.1 ou une version ultérieure pour créer et soumettre leurs applications à l’App Store. La nouvelle règle s’applique à la fois aux nouvelles applications et aux mises à jour des applications déjà disponibles dans la boutique.

Les développeurs qui ont encore installé la version bêta de Xcode 14.3 sont encouragés à télécharger la version officielle d’aujourd’hui. Apple « recommande également vivement » aux développeurs de mettre à jour leurs applications pour profiter des dernières fonctionnalités disponibles avec iOS 16 et iPadOS 16.

À partir du 25 avril 2023, les applications iOS, iPadOS et watchOS soumises à l’App Store doivent être conçues avec Xcode 14.1 ou une version ultérieure. La dernière version de Xcode 14, qui inclut les derniers SDK pour iOS 16, iPadOS 16 et watchOS 9, est disponible gratuitement sur le Mac App Store. Lors de la création de votre application, nous vous recommandons vivement de tirer parti des dernières avancées d’iOS 16, iPadOS 16 et watchOS 9.

Xcode 14 est disponible gratuitement sur le Mac App Store. Il nécessite un Mac exécutant macOS Monterey 12.5 ou une version ultérieure. Vous pouvez également télécharger la dernière version de Xcode en vous rendant sur le site Web Apple Developer.

H/T : Aaron Zollo



