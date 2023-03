La plupart des Américains utilisent des téléphones stupides plutôt que des smartphones

Les gens disent que les téléphones stupides ne sont pas nécessaires dans le monde d’aujourd’hui ; Je ne sais pas pourquoi, mais j’utilise toujours un Nokia 105. Les téléphones stupides sont démodés partout dans le monde, mais pas aux États-Unis. Il y a une autre histoire à raconter. HMD Global – le fabricant de Nokia, gagne encore des milliards en fabriquant de simples téléphones à boutons.

Afin de limiter le temps d’écran et d’améliorer leur santé, les citoyens américains préfèrent les téléphones stupides aux smartphones sophistiqués ou aux téléphones pliables. Les citoyens américains s’éloignent des hotspots et du GPS.

Pourquoi les téléphones stupides deviennent-ils des favoris chauds maintenant ?

Influenceur Dumbphone et modérateur du subreddit r/dumbphones Jose Briones écrit,

«Je pense que vous pouvez le voir dans certaines données démographiques de la génération Z – ils en ont assez des écrans. Ils ne savent pas ce qui se passe avec la santé mentale et ils essaient de réduire leurs dépenses.

L’année dernière, HMD Global a enregistré des ventes record de téléphones à clapet aux États-Unis. Les rapports montrent que près de dizaines de milliers d’appareils mobiles sont vendus chaque mois. Pendant ce temps, la société connaît une baisse rare de ses ventes de téléphones polyvalents.

Selon Counterpoint Research, les ventes de téléphones polyvalents de HMD Global étaient davantage dans les pays du tiers monde, notamment l’Inde, l’Afrique et le Moyen-Orient. Près de 80 % de ses ventes provenaient de ces régions l’an dernier. Cette année, cependant, le marché connaît un changement majeur, car les jeunes américains préfèrent les téléphones polyvalents aux smartphones.

Moorhead dit,

« En Amérique du Nord, le marché des téléphones muets est pratiquement stable. Mais je pourrais le voir augmenter jusqu’à 5% au cours des cinq prochaines années, si rien d’autre, sur la base des problèmes de santé publique qui existent.

Dans cet esprit, des entreprises comme Light et Punkt s’efforcent de tirer le meilleur parti de cette tendance. Ils le font en offrant la meilleure alternative aux smartphones pour ceux qui veulent limiter leur temps d’écran. Il existe un certain nombre de célébrités des médias sociaux qui utilisent publiquement des téléphones minimalistes.

Le co-fondateur de Light, Joe Hollier, déclare :

« Ce que nous essayons de faire avec le téléphone Light n’est pas de créer un téléphone stupide, mais de créer un téléphone plus intentionnel – un téléphone haut de gamme et minimaliste – qui n’est pas intrinsèquement anti-technologie. Mais il s’agit de choisir consciemment comment et quand utiliser les aspects de la technologie qui améliorent ma qualité de vie.

