BLUETTI va sortir l’AC180, une autre percée dans le domaine des stations d’énergie portables

Le camping au printemps est devenu progressivement populaire ces dernières années, offrant une précieuse occasion aux personnes de se débarrasser du tumulte de la vie urbaine et d’avoir un contact étroit avec la nature. Cependant, la plupart de ces voyages ont connu des pénuries d’énergie et panne d’electicité mobile sur place.

BLUETTI, un leader du marché dans l’industrie du stockage d’énergie, s’apprête à dévoiler un tout nouveau modèle. Successeur des précédentes stations portables telles que l’EB150 et l’EB240, l’AC180 est conçu avec un grande nombre d’améliorations qui la font monter d’un cran, en faisant une centrale électrique portable parfaitement adaptée pour les secours d’urgence, les pannes de courant soudaines, les excursions, et plus encore.

Explorez l’extérieur avec une grande capacité

Pour améliorer le mode de vie hors réseau, BLUETTI équipe l’AC180 avec une puissance de sortie constante de 1800W et une capacité de 1.152Wh, couvrant presque toutes les demandes d’énergie des éléments essentiels à la maison ou dans la nature. De plus, l’AC180 est également équipé d’un mode surtension de puissance (pouvant aller jusqu’à 2.700W), pour faire fonctionner sans effort des appareils à haute consommation tels que les bouilloires, les sèche-cheveux, les micro-ondes, etc.

De plus, l’AC180 possède désormais un écran LCD de 1,7 pouce et une taille de police plus grande pour rendre la consommation d’énergie et le dépannage plus visualisés et clairs.

Voyagez avec une énergie facile à transporter

Emportez moins, voyagez plus loin. En vue de la portabilité, l’AC180 est ultra compacte pour un transport sans effort. Elle ne mesure que 340 mm x 247 mm x 317 mm (H x L x H) et ne pèse que 35 kg. Elle n’occupe que peu d’espace dans le van sur la route vers le prochain campement.

Rechargez à grande vitesse

Pour les amateurs de plein air à la recherche d’une source d’énergie de secours pour leurs voyages de camping (ou de VR)sur la route, l’AC180 est sûre de dépasser leurs attentes. Même en explorant des endroits éloignés du réseau principal, la source d’énergie fiable est toujours prête à être utilisée car l’AC180 possède une charge turbo allant jusqu’à 1 440 W, pour un chargement de 0 à 80% en seulement environ 45 minutes ! Chargez-le avant de partir en vacances, une grande quantité d’énergie est prête à partir lorsque vous êtes prêt.

Vivez avec une alimentation électrique ininterrompue

Grâce au système UPS, il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la perte de données ou de l’endommagement du matériel en cas de coupure de courant. L’AC180 peut en effet détecter automatiquement la coupure au moment où elle se produit et basculer de manière transparente en seulement 20 ms, sans que personne ne s’en aperçoive.

Alimentation constante en toute tranquillité d’esprit

En gardant à l’esprit la sécurité et la longévité, BLUETTI adopte des cellules de batterie LiFePO4 sûres et durables et garantit une garantie sans souci pendant 5 ans, ce qui la distingue vraiment de la plupart des concurrents sur le marché.

Surveiller à distance l’AC180 en temps réel est un jeu d’enfant grâce à l’application intelligente BLUETTI. Maintenant, la configuration des modes de travail, la vérification des conditions du système et les mises à jour OTA peuvent être effectuées uniquement avec les doigts.

«Nous sommes dédiés à plus d’innovations qui conviennent parfaitement à la demande croissante du marché. Notre équipe de R&D a imaginé une station d’énergie intégrée avec portabilité, capacité et performances économiques, et maintenant nous l’avons réalisée. L’AC180 a tout ce que les utilisateurs pourraient avoir besoin sans coûter les yeux de la tête », a déclaré James Ray, directeur marketing de BLUETTI.

Disponibilité

Bien que le prix de lancement ne soit pas encore définitivement décidé, l’AC180 est considéré comme la centrale électrique la plus abordable qui vaille la peine d’attendre.

À propos de BLUETTI

Dès le début, BLUETTI a cherché à rester fidèle à un avenir durable grâce à des solutions de stockage d’énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour nos foyers et notre monde. C’est pourquoi BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et est approuvé par des millions de clients dans le monde. Pour plus d’informations, veuillez visiter BLUETTI en ligne à l’adresse https://fr.bluettipower.eu/pages/ac180