OLED MacBook Air en développement, des écrans plus avancés sont prévus pour MacBook Pro

Un rapport sur la chaîne d’approvisionnement indique qu’un MacBook Air OLED de 13 pouces est actuellement en cours de développement, Samsung Display devant être le fournisseur exclusif.

Il est dit qu’un écran OLED plus avancé devrait être utilisé pour le MacBook Pro…

Les rapports d’Elec.

Samsung Display a entamé le développement d’un OLED pour le Apple MacBook Air 13,3 pouces. LG Display développe actuellement les deux iPads, donc la capacité de production est insuffisante, donc seul Samsung Display développe OLED pour MacBook Air.

Les plans OLED iPad Pro progressent également, Samsung fabriquant des écrans pour le modèle 11 pouces, tandis que son rival LG les produit pour les modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces.

Il semble que les écrans MacBook Air seront fabriqués à l’aide de la technologie OLED de 6e génération, tandis que les modèles MacBook Pro et iPad Pro recevront des écrans OLED fabriqués par un kit de 8e génération plus avancé.

Le MacBook Air OLED devrait également avoir un écran standard à pile unique, plutôt que les écrans Tandem à deux piles plus sophistiqués dont nous avons parlé l’année dernière.

Les écrans à pile unique ont une couche rouge, verte et bleue, tandis que les OLED tandem à deux piles ont une deuxième couche RVB. Deux couches empilées en tandem augmentent la luminosité de l’écran, tout en augmentant la longévité – une considération importante pour les appareils qui ont tendance à être conservés plus longtemps que les iPhones. Ceux-ci devraient être utilisés pour les modèles iPad Pro et MacBook Pro.

Les horaires exacts sont inconnus, mais des rapports antérieurs ont suggéré que les iPad OLED seront lancés l’année prochaine, probablement avant les MacBook. Il semble alors probable qu’Apple introduira des modèles de MacBook Pro OLED avant un MacBook Air.

Tous les écrans OLED d’Apple devraient utiliser un hybride verre/film. Cela combine la qualité d’un écran en verre avec la flexibilité d’un film, permettant aux bords de l’écran de se courber sans risque de déformation. Ce bord incurvé est ce qui rend les lunettes ultra-minces possibles, car les connecteurs de ruban peuvent être sous l’écran plutôt que sur les bords.

Il a été rapporté le mois dernier que la combinaison des deux types de technologie OLED – tandem à deux piles et hybride – indique qu’Apple paiera 2 à 3 fois plus que la plupart des entreprises pour leurs panneaux OLED moins avancés.

