Un bijoutier crée la première Apple Watch Ultra anodisée sur mesure, la voici en bleu [Vidéo]

L’automne dernier, un bijoutier de l’Arizona est devenu le premier à donner une finition en titane poli à l’Apple Watch Ultra. Maintenant, De Billas Lux est de retour avec une autre offre intéressante, anodisant Apple Watch Ultra avec des couleurs personnalisées. Ce qu’il dit est le premier du genre est une version anodisée bleu et or du portable haut de gamme d’Apple.

Sur sa chaîne YouTube Watch Plating Pros, De Billas Lux a présenté l’Apple Watch Ultra personnalisée dans la finition bleue unique. Optant pour une esthétique de métaux mixtes, le client a demandé que la Digital Crown soit anodisée en or et assortie à un bracelet à maillons en or.

De Billas Lux a conservé le périmètre orange international de la couronne numérique tandis que le bouton Action a été transformé en bleu.

L’entreprise est en mesure de faire le processus dans une gamme de couleurs. Cependant, dans la vidéo, ils notent que si le noir a été l’une des plus grandes demandes, ce n’est pas possible car « ce n’est tout simplement pas sur le spectre » sans partager plus de détails.

Comme l’Apple Watch Ultra en titane poli, la version anodisée personnalisée est au prix de 1 499 $ (montre incluse). Pour d’autres finitions et plus d’options de personnalisation, vous pouvez contacter De Billas Lux pour obtenir un devis.

Avis de Netcost-security.fr

Pour moi, le bord en titane qui reste sur le périmètre avec le bleu et l’or audacieux est trop occupé, mais je creuse l’idée de couleurs personnalisées pour Apple Watch Ultra. C’est bien de voir De Billas Lux innover et apporter plus de variété sur le marché.

Si vous êtes bon avec la prime de 700 $ pour une couleur personnalisée, il semble que vous puissiez obtenir presque toutes les finitions sauf le noir. Cependant, si vous cherchez simplement à changer l’esthétique de votre Apple Watch de manière plus abordable, vous pouvez simplement opter pour un nouveau groupe à la place ????.

