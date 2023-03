Le lecteur de musique Doppler HiFi pour iPhone obtient la personnalisation de la bibliothèque, les collections d’albums, une nouvelle barre d’onglets

Doppler pour iPhone et Mac est le lecteur de musique populaire conçu pour ceux qui préfèrent acheter et posséder leur bibliothèque – avec un support haute résolution. Maintenant pour iOS, Doppler 3 est arrivé avec un certain nombre d’améliorations telles que la personnalisation de la bibliothèque, les collections d’albums, le regroupement des files d’attente, une barre d’onglets simplifiée avec de nouvelles icônes, etc.

La mise à jour majeure de Doppler pour iPhone est arrivée sur l’App Store aujourd’hui et le développeur Brushed Type a partagé un aperçu détaillé des nouveautés dans un article de blog.

Voici les principaux changements :

Collections d’albums

Personnalisation de l’écran de la bibliothèque

Regroupement de files d’attente avec lecture aléatoire par album

Barre d’onglets repensée avec de nouvelles icônes

Améliorations pour les albums avec plusieurs disques et recherche/filtrage sur l’écran de la bibliothèque

La nouvelle personnalisation pratique de l’écran de la bibliothèque permet aux utilisateurs d’ajouter, de supprimer et de modifier l’ordre de la collection épinglée en haut de l’écran de la bibliothèque (illustré ci-dessus). Vous pouvez choisir parmi certains préréglages disponibles ou personnaliser entièrement.

Les collections d’albums vous permettent de regrouper le contenu dans des listes personnalisées afin que vous puissiez organiser votre musique selon n’importe quel critère avec quatre collections prédéfinies pour commencer.

Pendant ce temps, la nouvelle fonctionnalité de regroupement de files d’attente apporte un nouveau mode de lecture qui permet d’ajouter de la musique à la file d’attente sous forme d’albums au lieu de chansons individuelles.

Le nouveau Doppler est téléchargeable gratuitement sur l’App Store. Comme indiqué par Brushed Type, Doppler 3 pour iPhone est la première mise à jour payante depuis 2020 et coûte 8,99 $ en achat unique. Ceux qui ont acheté Doppler le 1er décembre 2022 ou plus tard recevront la version 3 gratuitement.

Notes de version complètes de Doppler 3 :

Collections d’albums

—

Regroupez les albums dans des listes personnalisées avec les collections d’albums. Créez une collection pour vos albums préférés cette année, conservez une liste d’albums dans votre bibliothèque dont vous voulez parler à quelqu’un, ou organisez les albums ensemble par humeur ou saison. Les collections sont personnalisables et flexibles, alors utilisez-les comme vous le souhaitez.

Vous pouvez également épingler une collection en haut de votre bibliothèque pour un accès facile lorsque vous ouvrez l’application ou lorsque vous utilisez CarPlay.

Personnaliser l’écran de la bibliothèque

—

Doppler 3 ajoute de nouvelles façons de personnaliser l’écran principal de votre bibliothèque. Choisissez entre Artistes, Albums et Chansons pour votre liste de bibliothèque. Remplacez la collection épinglée en haut de l’écran par l’un des préréglages ou une collection d’albums personnalisés que vous avez créés. Modifiez et réorganisez les options d’affichage des différentes parties de votre bibliothèque.

Nouvelle option de regroupement de files d’attente

—

La file d’attente de lecture obtient deux modes différents dans Doppler 3. Vous pouvez utiliser le mode classique « No Grouping » où les chansons sont ajoutées à la file d’attente individuellement, ou le nouveau mode « Group by Album/Playlist », qui regroupera les chansons par leur album ou playlist.

En utilisant le mode « Grouper par album/playlist », vous pouvez mélanger votre bibliothèque par album et réorganiser votre file d’attente par albums entiers à la fois – au lieu de chanson par chanson. Le nouveau mode groupé est parfait pour les personnes qui écoutent des albums du début à la fin.

Améliorations de la conception

—

Il y a beaucoup d’améliorations de conception dans Doppler 3, y compris une barre d’onglets simplifiée avec de nouvelles icônes, des améliorations de conception pour les albums avec plusieurs disques et des entrées de recherche/filtre sur les écrans principaux de la bibliothèque.

Vous remarquerez également des améliorations et des améliorations apportées à des détails plus petits dans l’application, comme un nouveau bouton dans l’écran de la bibliothèque pour lire rapidement toute votre bibliothèque, un accès plus facile aux options de tri et plus encore.

Prise en charge des albums de compilation

—

Lors de la modification des informations sur l’album, vous pouvez désormais marquer l’album comme une compilation. Les albums marqués comme une compilation apparaîtront dans la collection « Compilations », et les noms d’artistes des pistes seront toujours affichés dans la liste des artistes.

** Corrections **

– Correction d’un problème lors de la lecture de certains fichiers MP3

– Correction de quelques problèmes lors de la mise à jour de votre bibliothèque

—

Si vous avez aimé ces mises à jour récentes, veuillez laisser un commentaire sur l’App Store. Les avis aident Doppler à toucher plus de personnes et cela indique beaucoup. Merci!

