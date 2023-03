Pour comprendre les « accords déraisonnables » entre Meta et Siae il nous manque trois faits (et en attendant il n’y a pas de musique)

En Italie, la musique gérée par Siae ne peut pas encore être lue sur Instagram et Facebook. Aujourd’hui les représentants de Meta et de Siae ont été entendus par la Chambre des députés mais pour comprendre ce qui se passe il manque encore quelques informations.

Cela fonctionne généralement comme ça dans les négociations. Il y a un pic où les parties ne se rencontrent plus, vous menacez de faire sauter la table et puis tant bien que mal vous trouvez une solution pour tout remettre en place. L’audition des représentants de Meta et de Siae à la Chambre des députés d’aujourd’hui pourrait également servir cet objectif. Mais à en juger par les premiers résultats, il semble qu’elle n’ait fait que contribuer à rendre toute cette affaire encore plus complexe. Une histoire qui a commencé avec l’accord entre la société de Mark Zuckerberg et la Société italienne des auteurs et éditeurs pour la reproduction de musique sur Instagram et Facebook.

Ce matin à 11 heures, le président de Siae Salvatore Nastasi a été entendu à la Chambre des députés, devant la Commission de la culture et des transports. Un rendez-vous auquel a également assisté Angelo Mazzetti, responsable des affaires institutionnelles de Meta. La version complète de la vidéo de Salvatore Nastasi se trouve sur le portail de la Chambre des députés, tandis que celle d’Angelo Mazzetti n’a pas encore été téléchargée.

Déclarations après les réunions

Après l’audition de Salvatore Nastasi, la SIAE a publié un communiqué de presse dans lequel elle a réaffirmé deux concepts. La première est que de son point de vue la négociation est toujours ouverte et la seconde est qu’une plus grande transparence de Meta est nécessaire pour la clôturer. Traduit : une offre plus généreuse. Les mots exacts étaient :

« Siae réitère qu’une plus grande transparence et collaboration sont attendues de Meta pour surmonter l’asymétrie d’information qui a fait caler la négociation et surtout l’obscurcissement partiel de la musique italienne par Meta sur les plateformes Facebook et Instagram avec de graves dommages pour l’ensemble de la chaîne musicale nationale » .

Meta a également publié une série de déclarations. Son ton était moins conciliant. Meta a tenu à souligner le fait que la négociation avait été interrompue par Siae et que ses propositions étaient « déraisonnables ». Ici encore nous rapportons le texte des communiqués de presse :

« Nous n’avons pas décidé de mettre fin aux négociations unilatéralement, comme cela a été dit. La licence a expiré le 15 décembre 2022, et nous sommes déjà en contact depuis août dernier pour renouveler l’accord. La négociation a été interrompue en raison de la nature du montant demandé par la SIAE, qui était initialement 4 fois supérieur au montant convenu jusqu’en 2022. La SIAE a refusé d’accepter toute offre inférieure à une augmentation de +310% ».

Après ces déclarations, un curieux « moment social » de Siae a également commencé. Sur Twitter, un terrain neutre, le compte officiel a publié une série de commentaires dans lesquels il démentait les informations de Siae : « Que SIAE ait rejeté des offres inférieures à une augmentation de 310 % par rapport à l’accord de 2022 est faux ». Et encore : « La SIAE n’a jamais donné d’ultimatum à Meta comme l’a fait cette dernière ».

Les déclarations que nous aurions aimé entendre après les réunions

Net des pourcentages, Meta ne parle pas de chiffres dans ces communiqués de presse. Un élément assez important à la fois pour évaluer le montant de ce dont nous parlons et pour comprendre si la proposition de Siae était réellement insensée. Lors de la rencontre avec les représentants de la Chambre, Salvatore Nastasi a défini l’argent fourni par Meta comme des « aumônes ». Le premier élément qui manque est donc l’argent. Combien valent les droits des artistes Siae pour Meta ?

Le deuxième point concerne les données d’interaction, une nuance plus complexe. Dans les communiqués de presse envoyés aux journalistes, Meta explique qu’il ne gagne rien des Stories sur Instagram. Les revenus, en termes de publicités, ne proviennent que des vidéos de plus de 60 secondes. Et cela ne fait guère de doute. Cependant, au moins pour nous, il semble que la possibilité d’insérer de la musique dans des histoires ou des bobines soit l’une des options les plus utilisées par les utilisateurs. Combien de personnes l’utilisent ? Combien d’interactions ces histoires créent-elles ? Quelle quantité de contenu a diminué sur la plate-forme après le blocage de cette fonctionnalité ?

Dans tout cela, il y a le dernier point à considérer. Toujours des non-dits, mais cette fois par Siae. Combien Siae profite-t-elle de la publicité faite sur Instagram et Facebook par les utilisateurs qui utilisent ses chansons ? De combien les notes de streaming ont-elles diminué depuis l’échec de l’accord ? Combien perdent les artistes ? Le président Nastasi lui-même a expliqué que sans le support du gouvernement Siae, il ne pourrait pas résister aux négociations avec Meta. La prochaine table est fixée au 6 avril au ministère de la Culture. Mais alors?

