Apple gagne en appel dans une bataille de dix ans contre un troll notoire en matière de brevets

Apple est impliqué depuis une décennie dans une société de licences de brevets souvent décrite comme un « troll des brevets ». Dans une nouvelle décision rendue aujourd’hui, Apple a obtenu une victoire de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral, mais l’affaire n’est toujours pas terminée.

Pour vous rafraîchir la mémoire, Apple et VirnetX se sont affrontés dans plusieurs procès différents pour contrefaçon de brevet au cours des 13 dernières années. En 2012, un juge de l’est du Texas a statué qu’Apple avait enfreint plusieurs brevets VirnetX liés à la technologie de réseau et a fixé les dommages-intérêts à 368 millions de dollars. Après de multiples appels et nouveaux procès, cette affaire a finalement fait son chemin jusqu’à la Cour suprême des États-Unis en 2020, où la dernière tentative d’appel d’Apple a été rejetée. Apple a ensuite versé 454 millions de dollars à VirnetX pour régler l’affaire.

En 2016, un juge fédéral de l’est du Texas a statué qu’Apple devait payer 302,4 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir enfreint les brevets de VirnetX avec des services comme FaceTime et iMessage. Ces dommages-intérêts ont ensuite été portés à 440 millions de dollars en raison des intérêts, des dommages-intérêts majorés et d’autres coûts. Apple a tenté de faire appel du résultat de cette affaire, mais sa demande a été rejetée par la Cour d’appel des États-Unis en 2019.

Cela nous amène là où nous en sommes aujourd’hui, alors qu’Apple et VirnetX s’affrontent dans une affaire distincte concernant les brevets liés aux services FaceTime, VPN et iMessage. En 2018, un jury de l’est du Texas a accordé à VirnetX 502 millions de dollars de dommages et intérêts, jugeant qu’Apple avait enfreint plusieurs brevets liés à la technologie VPN. Apple a immédiatement fait appel de cette décision auprès du circuit fédéral.

Les brevets dans ce cas, cependant, ont été invalidés par l’Office américain des brevets et des marques l’année dernière. Comme l’a rapporté Reuters aujourd’hui, la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral a confirmé la décision du PTO américain invalidant les brevets en question. Les brevets ont été jugés invalides « à la lumière de publications antérieures décrivant les mêmes inventions ».

Avec la décision du circuit fédéral aujourd’hui, VirnetX et Apple attendent maintenant une décision finale dans l’appel d’Apple du verdict initial de l’est du Texas. L’attente, cependant, est que l’invalidation des brevets annulera ce verdict initial de 502 millions de dollars, donnant ainsi à Apple une victoire sur VirnetX.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :