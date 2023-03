L’acquisition prévue de 61 milliards de dollars par Broadcom de VMware fera l’objet d’une enquête plus approfondie par le Royaume-Uni

Qu’est-ce qui vient de se passer? L’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) enquête depuis un certain temps déjà sur l’acquisition prévue de VMware pour 61 milliards de dollars par Broadcom, et elle a trouvé suffisamment de signaux d’alarme pour lancer une enquête approfondie sur l’accord proposé. L’agence avait précédemment averti qu’une fusion pourrait entraîner une augmentation des prix des cartes d’interface réseau (NIC) et des adaptateurs de stockage.

La CMA indique qu’elle renverra l’acquisition prévue de 61 milliards de dollars de VMware par Broadcom pour une enquête approfondie sur de graves problèmes antitrust, y compris les craintes qu’elle puisse entraîner une « diminution substantielle de la concurrence sur un marché ou des marchés au Royaume-Uni ». L’agence a déjà nommé le groupe d’enquête, composé du président Richard Feasey et de trois autres membres.

La décision de la CMA intervient après que le fabricant de puces n’ait pas garanti que son acquisition de la société d’informatique et de virtualisation n’augmentera pas les prix du hardware et des logiciels de serveur. Le régulateur antitrust britannique avait publié ses préoccupations concernant l’accord au début du mois et avait offert à Broadcom cinq jours pour clarifier sa position sur le sujet.

Broadcom a précédemment affirmé qu’une entité combinée profiterait aux entreprises et aux consommateurs en renforçant la concurrence dans le secteur. Il a également déclaré qu’il travaillerait avec le régulateur pour prouver son point de vue, mais a refusé de proposer des engagements dans le délai du 29 mars. L’enquête approfondie de la CMA devrait prendre jusqu’à six mois.

L’accord proposé est également examiné par l’organisme de surveillance antitrust de l’Union européenne et la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis. Alors que le premier prévoit d’ouvrir une enquête sur l’acquisition, soupçonné qu’elle pourrait potentiellement permettre à Broadcom de restreindre la concurrence sur le marché du hardware de serveur, le second cherche plus d’informations sur l’accord auprès des deux sociétés.

Les derniers événements ont été déclenchés la semaine dernière lorsque la CMA a publié une déclaration dans laquelle elle s’inquiétait des problèmes d’interopérabilité potentiels qui pourraient survenir pour les entreprises utilisant VMware sur du hardware non Broadcom. Dans de tels cas, l’agence pense que les clients pourraient être contraints d’investir dans du hardware Broadcom plutôt que de passer de VMware à ses concurrents.

La CMA est connue pour être proactive dans ses efforts pour protéger la concurrence dans tous les secteurs et a pris des positions fermes dans le passé sur les préoccupations antitrust. En octobre dernier, l’agence a ordonné à la société mère de Facebook, Meta, de vendre la plate-forme de GIF animés, Giphy, après avoir conclu que l’acquisition réduirait considérablement la concurrence et limiterait le choix pour les utilisateurs de médias sociaux britanniques.

