Apple s’est concentré sur les iPad OLED pour le moment, mais un MacBook Air mis à jour est toujours en préparation

Plus tôt dans la journée, une rumeur sur la chaîne d’approvisionnement suggérait qu’un MacBook Air de 13,3 pouces avec un écran OLED était en cours de développement. Maintenant, analyste fiable Ross Jeune a fourni un peu plus de contexte à cela, ajoutant que l’objectif principal d’Apple reste d’apporter la technologie d’affichage OLED à la gamme iPad.

MacBook Air OLED en préparation

Young a déjà évoqué la possibilité d’un MacBook Air. Dans le message d’abonnement d’aujourd’hui sur Twitter, il réaffirme que ce produit est toujours en cours d’élaboration. Selon Young, ce MacBook Air dispose d’un écran de 13,4 pouces, légèrement plus grand que ce que la rumeur de ce matin suggérait. L’écran sera fourni par Samsung Display.

Cela dit, cependant, Young précise que ce MacBook Air « sera probablement le seul OLED utilisé dans les MacBook jusqu’en 2026 ». C’est à peu près au moment où de «nouveaux ordinateurs portables optimisés pour la capacité OLED» seront largement disponibles. « Jusque-là, les tablettes seront la cible principale », déclare Young en référence aux plans d’Apple pour OLED.

Actuellement, Apple vend des MacBook qui utilisent des écrans LCD ou mini-LED. Le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces utilisent des écrans LCD. Les versions 14 pouces et 16 pouces du MacBook Pro utilisent des écrans mini-LED.

Apple devrait lancer le premier iPad avec un écran OLED au premier semestre 2024, en commençant probablement par l’iPad Pro. Ming-Chi Actu a également signalé que le premier MacBook OLED sortira en 2024 « au plus tôt ».

Actu a également expliqué pourquoi le MacBook Air sera le premier à passer à OLED, plutôt qu’au MacBook Pro. « Par rapport aux mini-LED, les ordinateurs portables qui utilisent des OLED ont l’avantage d’être plus fins et plus légers et d’offrir des options de conception de facteurs de forme plus diversifiées », déclare Actu.

