Apple met à jour les applications iWork avec Apple Pencil Hover, une meilleure collaboration, plus

Après la sortie d’iOS 16.4, macOS 13.3 et plus tôt cette semaine, Apple déploie maintenant des mises à jour de sa suite d’applications iWork. les mises à jour de Keynote, Pages et Numbers sont désormais disponibles avec de nouvelles fonctionnalités Apple Pencil, une collaboration améliorée, etc.

Keynote pour Mac

Exportez et envoyez une copie de votre présentation dans un format différent directement depuis le menu

Inclut des améliorations et des corrections de bugs pour l’activité de collaboration

L’affichage d’une présentation Keynote Live est désormais pris en charge uniquement dans un navigateur Web

Keynote pour Mac est disponible sur l’App Store en téléchargement.

Keynote pour iPhone et iPad

Le survol Apple Pencil facilite la navigation, l’écriture, l’esquisse et l’illustration avec une plus grande précision sur les modèles d’iPad pris en charge

Exportez et envoyez une copie de votre présentation dans un format différent directement depuis le menu

Inclut des améliorations et des corrections de bugs pour l’activité de collaboration

L’affichage d’une présentation Keynote Live est désormais pris en charge uniquement dans un navigateur Web

Keynote pour iPhone et iPad est disponible sur l’App Store.

Numéros pour Mac

Exportez et envoyez une copie de votre feuille de calcul dans un format différent directement depuis le menu

Amélioration des performances pour les feuilles de calcul volumineuses sur les ordinateurs Mac avec le silicium Apple

Inclut des améliorations et des corrections de bugs pour l’activité de collaboration

Numbers pour Mac est disponible sur le Mac App Store.

Numéros pour iPhone et iPad

Le survol Apple Pencil facilite la navigation, l’écriture, l’esquisse et l’illustration avec une plus grande précision sur les modèles d’iPad pris en charge

Exportez et envoyez une copie de votre feuille de calcul dans un format différent directement depuis le menu

Inclut des améliorations et des corrections de bugs pour l’activité de collaboration

Téléchargez Numbers pour iPhone et iPad sur l’App Store.

Pages pour Mac

Exportez et envoyez une copie de votre document dans un format différent directement depuis le menu

Les modèles de rapports, notes, lettres et CV incluent désormais un texte d’espace réservé avec des instructions

Inclut des améliorations et des corrections de bugs pour les activités de publipostage et de collaboration

Téléchargez Pages pour Mac sur le Mac App Store.

Pages pour iPhone et iPad

Le survol Apple Pencil facilite la navigation, l’écriture, l’esquisse et l’illustration avec une plus grande précision sur les modèles d’iPad pris en charge

Exportez et envoyez une copie de votre document dans un format différent directement depuis le menu

Les modèles de rapports, notes, lettres et CV incluent désormais un texte d’espace réservé avec des instructions

Inclut des améliorations et des corrections de bugs pour les activités de publipostage et de collaboration

Pages pour iPhone et iPad est disponible sur l’App Store.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :