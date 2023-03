Meizu 20 et 20 Pro avec 12 Go de RAM et écrans E6 lancés !

Meizu a dévoilé sa dernière offre, la série Meizu 20, en Chine. Cette gamme se compose de deux variantes, la version standard et la version Pro. Ces smartphones sont les successeurs de la série Meizu 18 lancée en 2021. Examinons les spécifications et fonctionnalités des Meizu 20 et Meizu 20 Pro, en commençant par l’affichage et le design.

Affichage et conception

Les téléphones Meizu 20 sont dotés d’un écran E6 AMOLED, doté d’une découpe perforée alignée au centre et de cadres fins. La variante standard est livrée avec un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tandis que le modèle pro dispose d’un écran plus grand de 6,81 pouces avec une résolution 2K avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Sa variante Pro a également une gamme de couleurs DCI-P3 à 100 % et offre une luminosité maximale de 1 800 nits. Le dernier mais non le moindre est la prise en charge du HDR10 – c’est la cerise sur le gâteau.

Les deux appareils disposent d’un scanner d’empreintes digitales à l’écran et d’une protection Gorilla Glass Victus. Le duo Meizu 20 a également un design (form factor) carré et trois anneaux de caméra empilés verticalement, ainsi qu’un flash LED, sur leur panneau arrière.

Alors que les modèles réguliers et professionnels de la série Meizu 20 partagent certaines similitudes de conception avec les séries iPhone 14 et Samsung Galaxy S23, ils ont leurs caractéristiques uniques qui les distinguent de la concurrence.

Caméra

En ce qui concerne l’appareil photo, le Meizu 20 Pro dispose d’une configuration à trois caméras qui se compose d’un capteur principal de 50MP, d’un objectif ultra grand-angle de 50MP et d’un téléobjectif de 50MP. Pendant ce temps, le Meizu 20 dispose d’un capteur principal de 50 MP, d’une unité macro de 5 MP et d’un objectif ultra grand angle de 16 MP. Les deux appareils sont équipés d’une caméra selfie frontale de 32 mégapixels.

Performances et batterie

Un processeur Snapdragon 8 Gen 2 alimente la série Meizu 20 et est livré avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go. La technologie de stockage est UFS 4.0, qui est actuellement la plus rapide disponible. Les appareils disposent également d’une chambre de refroidissement à la vapeur pour dissiper la chaleur du téléphone. Le Meizu 20 dispose d’une batterie de 4 700 mAh avec une charge rapide de 67 W. En parlant du modèle Pro, il est livré avec une batterie de 5 000 mAh et une charge filaire de 80 W et une prise en charge de charge sans fil de 50 W, respectivement. Les deux appareils fonctionnent sur le système d’exploitation Flyme 10, un skin Meizu basé sur Android 13.

spécification Meizu 20 Meizu 20 Pro Afficher 6,5 pouces E6 AMOLED, taux de rafraîchissement de 144 Hz 6,81 pouces E6 AMOLED, résolution 2K, taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, gamme de couleurs 100 % DCI-P3, luminosité maximale jusqu’à 1 800 nits, prise en charge HDR10 Processeur Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12 Go LPDDR5 12 Go LPDDR5 Stockage Jusqu’à 512 Go UFS 4.0 Jusqu’à 512 Go UFS 4.0 Caméra arrière Capteur principal 50MP, unité macro 5MP, objectif ultra grand angle 16MP Capteur principal 50MP, objectif ultra grand angle 50MP, téléobjectif 50MP Caméra frontale 32MP 32MP Batterie 4 700 mAh avec une charge rapide de 67 W 5 000 mAh avec charge filaire 80 W, charge sans fil 50 W Système opérateur Flyme 10 Flyme 10

La gamme Meizu 20 a double 5G, WiFi-7, Bluetooth, NFC. La meilleure de ces fonctionnalités est la prise en charge des haut-parleurs stéréo. Le modèle standard est disponible dans les couleurs Dingshengqing, Pioneer Grey, Joyful Yellow et Love Powder, tandis que la version pro est disponible dans les teintes Dawn Grey, Dawn Silver et Sunrise Gold.

Prix

Le Meizu 20 standard commence à 2 999 RMB pour l’option de stockage de base de 128 Go. Les clients peuvent également choisir parmi les variantes 256 Go et 512 Go, au prix de 3 399 RMB et 3 799 RMB respectivement. Le Meizu 20 Pro offre les mêmes configurations de stockage mais à un prix plus élevé. L’option de stockage de 128 Go coûte 3 999 RMB, tandis que les options de 256 Go et 512 Go sont au prix de 4 399 RMB et 4 799 RMB respectivement.

