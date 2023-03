Les jeux Netflix sur votre téléviseur peuvent être joués en utilisant votre smartphone comme contrôleur

En un mot: Netflix a récemment partagé qu’il travaillait pour apporter près de 90 nouveaux jeux sur sa plate-forme au cours de l’année à venir. Ce que la société a omis de mentionner, c’est la possibilité que certains de ces nouveaux titres puissent être lus sur votre téléviseur au lieu de votre smartphone ou de votre tablette.

Le développeur Steve Moser a découvert un code dans l’application Netflix faisant allusion à des jeux sur votre téléviseur. Une ligne de code crée apparemment une invite demandant au joueur s’il souhaite utiliser son téléphone comme contrôleur de jeu. Moser a partagé ses découvertes avec Bloomberg, qui a contacté Netflix pour plus d’informations. Sans surprise, le géant du streaming a refusé de commenter la question.

On ne sait pas exactement comment la fonctionnalité fonctionnerait. Une implémentation possible pourrait impliquer l’exécution de l’application / du jeu Netflix sur votre téléviseur intelligent ou un décodeur connecté. Une autre option – et peut-être le scénario le plus probable compte tenu de la puissance des smartphones d’aujourd’hui – serait d’exécuter le jeu sur votre téléphone et de simplement tout diffuser sur votre téléviseur. Netflix pourrait également tester la fonctionnalité dans le cadre d’une poussée plus large de jeux en nuage.

Tout comme un brevet, les références de code ne garantissent pas à elles seules qu’une fonctionnalité est destinée à une diffusion générale. Dans ce cas, cependant, il y a apparemment peu de raisons pour lesquelles Netflix ne mettrait pas ses jeux à disposition dans le salon. Jouer sur un écran plus grand pourrait ouvrir la possibilité d’un multijoueur local, chaque joueur utilisant son smartphone comme contrôleur.

Le catalogue croissant de jeux de Netflix démontre que la division est plus qu’un simple avantage pour justifier les récentes hausses de prix.

La bibliothèque Netflix propose des jeux intrigants, notamment Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Terra Nil, Highwater, Kentucky Route Zero et Twelve Minutes, entre autres. Monument Valley 1 et 2 arrivent également sur la plate-forme l’année prochaine, et tout est inclus gratuitement dans le cadre de votre abonnement au streaming.

