1er iPhone scellé mis aux enchères avec un rare sticker Apple ‘Lucky you’

Nous avons vu une rafale d’iPhones originaux scellés mis aux enchères au cours des six derniers mois. Inclus dans ceux-ci a été le détenteur du record actuel qui est allé pour 63 000 $. Maintenant, la dernière vente originale d’iPhone pourrait défier cela avec l’offre de départ à 32 000 $. Notamment, celui-ci est un peu plus rare que la plupart avec un sticker unique Apple « Lucky you » sur la boîte scellée.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu la dernière tentative d’enchères originales scellées pour iPhone de battre le record de 63 000 $ établi en février. Cependant, cela a échoué avec un prix d’enchère final de 55 000 $. Cependant, ces deux valeurs ont considérablement augmenté par rapport à la gamme de 30 000 $ que les iPhones d’origine scellés visaient ces dernières années.

Aujourd’hui, une autre vente aux enchères commence pour le dernier iPhone original scellé (modèle A1203) provenant de la maison de vente aux enchères Wright.

Cet iPhone de première génération rare et scellé en usine est livré à Wright via Donald Gajadhar de Fox-White Art & Antique Appraisals. « [It] s’est lentement levé sur moi quand j’ai tenu [this] boîte de téléphone portable Apple », explique Gajadhar,« mon client avait non seulement un téléphone portable non ouvert, mais une version vraiment unique. Un Willy Wonka, billet d’or ’24 carats’. En effet, le lot actuel comporte un sticker du logo Apple à l’envers portant les mots « Lucky You ».

Le film rétractable a une petite déchirure et n’est pas en parfait état. Cependant, l’iPhone a été évalué par Fox-White Art & Antique Appraisals, et des images radiographiques sont incluses dans la liste montrant que l’appareil et les accessoires d’origine sont présents et n’ont pas été altérés.

La première offre débutera à 32 000 $ à 12 h 00 HE aujourd’hui, le 30 mars, avec une estimation entre 40 000 et 60 000 $.

Vous pouvez consulter la liste complète et enchérir sur le site Web de Wright. Pensez-vous que celui-ci battra le record de 63 000 $ ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

