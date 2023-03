L’Allemagne va enquêter sur Microsoft pour sa puissance sur le marché

L’autorité allemande de la concurrence a lancé une enquête sur Microsoft pour évaluer son influence sur le marché. Cela pourrait entraîner des mesures réglementaires contre la société technologique américaine. La raison en est le vaste écosystème numérique de Microsoft, qui couvre tout, des systèmes d’exploitation et des logiciels de bureau aux services cloud et aux jeux vidéo.

L’Allemagne craint le potentiel de Microsoft

Le président du Bundeskartellamt, Andreas Mundt, a expliqué dans un communiqué qu’il existe de « bonnes raisons » d’examiner si Microsoft est « d’une importance primordiale pour la concurrence sur les marchés ». « Une constatation de ce type nous permettrait d’agir à un stade précoce et d’interdire d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles », a-t-il déclaré.

Selon Mundt, Microsoft a une position « très forte et de longue date » en ce qui concerne les systèmes d’exploitation Windows et les logiciels de bureau et ses produits Office. Par ailleurs, l’entreprise a continuellement élargi sa gamme de produits pour les clients professionnels et particuliers. « Plus récemment, nous avons constaté une forte augmentation de l’importance des services cloud Azure et OneDrive. Celles-ci sont souvent liées à d’autres applications Microsoft et au succès retentissant de Teams, un logiciel de visioconférence et de travail collaboratif », a noté Mundt.

Il a également souligné que Microsoft est également actif dans d’autres domaines, comme les jeux vidéo avec sa Xbox, les réseaux professionnels avec son service LinkedIn ou la recherche sur Internet avec son moteur de recherche Bing.

Nous verrons si cette enquête en Allemagne débouche sur un problème ou si, au contraire, il s’agit d’une simple formalité. Le cas de Teams est très curieux puisque Slack a refusé d’être racheté par Microsoft et au fil du temps Teams a cannibalisé Slack.

