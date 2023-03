La caméra ZV-E1 de Sony cible les créateurs de contenu avec des fonctionnalités d’IA

Quelque chose à espérer : le nouveau produit phare de la gamme de caméras ciblées sur les vloggers de Sony utilise l’intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches, permettant aux créateurs de contenu solo de faire des choses nécessitant normalement une équipe de tournage. S’attendant à ce que les vloggers apprécient la portabilité, le ZV-E1 prétend également être l’appareil photo à objectif interchangeable plein format le plus petit et le plus léger au monde.

Sony a récemment dévoilé le ZV-E1, le produit phare de sa série ZV axée sur les vloggers. Livré en mai, l’appareil photo plein format avec objectifs interchangeables devrait offrir aux utilisateurs une large gamme de fonctionnalités de photographie puissantes dans un petit boîtier.

À partir de 2 200 $, l’appareil photo de 12,1 mégapixels comprend une unité de traitement AI dédiée et les mêmes fonctionnalités alimentées par l’IA disponibles dans l’Alpha 7R V à 3 900 $. La technologie pourrait aider les vloggers et autres créateurs de contenu travaillant seuls à prendre des photos et des vidéos fluides et stables. qui ont généralement besoin d’équipes.

À l’aide de données de formulaire de sujet, le processeur peut reconnaître les visages humains, les poses et d’autres fonctionnalités pour un suivi, une stabilité et une mise au point améliorés, même lorsque les sujets sont éloignés de l’appareil photo. Par exemple, il peut reconnaître les parties du corps d’une personne tournée vers l’extérieur et préparer la mise au point de l’image sur le visage dès qu’elle se retourne.

La fonctionnalité fonctionne pour les photos et les vidéos fixes, ce qui permet aux vloggers de se concentrer sur d’autres parties du processus de création. Il peut également reconnaître et suivre d’autres sujets comme les avions, les oiseaux, les insectes et les voitures. De plus, l’IA peut changer la direction du microphone de la caméra pour faire face aux sujets qu’elle voit, optimisant ainsi la réception audio.

Sony n’a pas précisé sur quoi l’IA de la ligne ZV est formée, il n’est donc pas clair comment les fonctionnalités affectent la sortie d’un appareil photo. Samsung a récemment fait l’objet de critiques lorsque des testeurs ont soupçonné la caméra assistée par l’IA du Galaxy S23 d’utiliser des images génériques de la lune lors d’un zoom avant. Cependant, l’IA peut affecter d’autres objets différemment de quelque chose d’aussi monolithique que la lune.

L’test de The Verge (ci-dessus) a fait l’éloge des fonctionnalités d’intelligence artificielle du ZV-E1, démontrant l’avantage de l’appareil photo par rapport à l’iPhone 14 Pro lors de la mise au point sur les personnes. Il a également montré comment le produit de Sony capture l’éclairage de manière plus réaliste que celui d’Apple, bien que le smartphone puisse rattraper son retard en améliorant la façon dont il gère les ombres. Cependant, The Verge a critiqué les méthodes de cadrage automatique des deux sociétés.

Les plus gros coups du point de vente contre le ZV-E1 impliquent la vidéo verticale et le logiciel de transfert de photos de Sony. Il est plus facile de prendre des vidéos verticales sur un iPhone, et l’application iOS compagnon de Sony a actuellement peu d’test d’utilisateurs. De plus, l’Alpha 7C moins cher pourrait être un appareil photo plein format d’entrée de gamme assez bon pour de nombreux utilisateurs. Les quelques centaines de dollars supplémentaires pour le ZV-E1 vont principalement à sa fonctionnalité d’IA.

Une dernière chose à noter est que si le prochain appareil photo de Sony sort la vidéo 4K 60 Hz de la boîte, une future mise à jour permettra l’enregistrement à 120 Hz.

