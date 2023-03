L’objectif périscope de l’iPhone 15 Pro Max ne coûte à Apple que 4 $, grâce à des négociations difficiles

L’une des principales caractéristiques de la gamme d’iPhone de cette année sera l’objectif périscope de l’iPhone 15 Pro Max, permettant un zoom optique beaucoup plus important pour le téléobjectif. Il est susceptible de permettre un zoom d’au moins 10x, par rapport au maximum 3x disponible sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max.

Un nouveau rapport de l’analyste Apple Ming-Chi Actu indique qu’Apple ne paie au fournisseur Largan que 4 dollars pour cet objectif, une somme qui ne permet à peine au fournisseur aucune marge bénéficiaire…

Arrière-plan

Les iPhones offrent une combinaison de zoom optique et de zoom numérique. Ce dernier recadre la photo, réduisant ainsi la résolution, tandis que le zoom optique produit une image téléobjectif en pleine résolution.

Plus le zoom optique que vous attendez d’un objectif est grand, plus l’objectif doit être long. Cela pose des problèmes aux smartphones, dont la profondeur limite la longueur maximale possible d’un objectif.

Une lentille périscope résout ce problème. Une fois que la lumière pénètre dans l’élément avant de l’objectif, un prisme plie la lumière à 90 degrés afin que le reste de l’ensemble de l’objectif puisse être horizontal dans le corps de l’appareil photo. Vous pouvez lire une explication plus détaillée ici.

Actu a précédemment déclaré que l’objectif périscope serait exclusif à l’iPhone 15 Pro Max. Il y a eu des rapports contradictoires quant à savoir si la fonctionnalité sera intégrée ou non dans le plus petit iPhone 16 Pro l’année prochaine.

Coûts de l’objectif périscope de l’iPhone 15 Pro

Bien qu’il soit peu probable que le texte de Actu doive être pris littéralement, pour signifier un profit nul, cela suggère que les marges de Largan sur l’objectif sont très minces.

Largan devrait être le seul fournisseur d’objectifs pour la caméra périscope iPhone 15 Pro Max de cette année. Le marché a peut-être surestimé la contribution de l’objectif périscope au chiffre d’affaires et au bénéfice de Genius pour 2S23–1S24. L’ASP pour les objectifs de caméra périscope expédiés par Largan est d’environ 4 $ (y compris les prismes), nettement inférieur au consensus du marché de 4,5 à 5 $ ou plus. Il convient de noter que le prix de 4 $ indique que Largan ne peut pas profiter de l’objectif de la caméra périscope.

Les commandes d’Apple pour les objectifs d’appareil photo pour iPhone ont souvent été réparties entre Largan et Genius, permettant à la société Cupertino de jouer l’un contre l’autre pour obtenir les prix les plus compétitifs. Cette année, il semble que Largan ait obtenu toutes les commandes, mais il a apparemment dû réduire considérablement son prix pour ce faire.

Actu poursuit en disant que Genius recevra un objectif périscope pour l’iPhone 16 de l’année prochaine, ce qui réduira encore le coût des composants.

