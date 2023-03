Meta rappelle aux gens que le métaverse sera probablement génial, un jour

Dans le contexte : avec toute l’excitation, les gros titres et les discussions sur l’IA générative, Meta rappelle aux gens que ces systèmes ne sont pas aussi importants que le domaine dans lequel il a investi plus de 24 milliards de dollars au fil des ans : le métaverse. Nick Clegg, responsable des affaires mondiales de la société, vient de tenir une conférence de presse dans le monde virtuel pour saluer le métaverse comme l’avenir de l’informatique.

Bloomberg rapporte que Clegg a tenu une petite conférence de presse dans les salles de travail Horizon de Meta. Il était à Londres et a parlé à des journalistes basés à Washington qui portaient des casques Meta Quest empruntés. La publication note que le groupe est apparu sous la forme de torses assis autour d’une grande table en bois, et que seul l’avatar de Clegg ressemblait à la personne portant le casque.

« Nous allons nous y tenir, car nous croyons vraiment, selon toutes les premières preuves, que quelque chose comme ça sera le cœur de la nouvelle plate-forme informatique », a déclaré Clegg. « Mais ça va prendre du temps. »

Il n’y a pas si longtemps, Facebook s’est lancé dans le métaverse, allant jusqu’à changer sa dénomination sociale en Meta et à verser des milliards dans sa division Reality Labs. Mais amener les consommateurs à ressentir le même niveau d’excitation a toujours été une bataille difficile. Même les adolescents ne sont pas intéressés par le concept.

Les choses se sont encore aggravées pour Meta ces derniers temps. La crise économique mondiale indique que les casques VR coûteux sont assez bas sur les listes de courses des gens – les expéditions ont chuté de plus de 12 % d’une année sur l’autre en 2022.

Mais le plus gros coup porté aux ambitions de Meta a été la montée en puissance de l’IA générative au cours des derniers mois. Les entreprises technologiques se précipitent pour implémenter ChatGPT dans leurs services ; même Meta a déclaré qu’il introduirait le chat alimenté par l’IA dans WhatsApp et Messenger. Il a pris le peu d’attention sur le métaverse loin de cette zone et l’a placé carrément sur l’IA – Zuckerberg mentionne rarement le monde virtuel.

Les grandes entreprises semblent avoir réalisé que dépenser beaucoup d’argent sur le métaverse devient une entreprise inutile. La série de 10 000 licenciements de Microsoft a vu son projet de métaverse industriel tué, et Disney a licencié toute son équipe de métaverse dans le cadre de plans de réduction des coûts. Il y a aussi les coupes que Meta a faites qui ont eu un impact sur la division Reality Labs, et les sénateurs exigeant que le métaverse soit un endroit réservé aux adultes.

Un supporter dans le coin de Meta est Tim Sweeney. Le patron d’Epic Games a récemment expliqué pourquoi il pense que le concept est toujours prometteur.

Clegg pense que la publicité et le commerce aideront Meta à récupérer les milliards qu’il a investis dans le métaverse – Zuckerberg a dit qu’il pourrait gagner des milliards, voire des billions de dollars en dix ans – mais alors les gens doivent en fait utiliser ces mondes virtuels pour acheter des choses ou recevoir des annonces.

Il y avait beaucoup de bugs évidents lors de l’événement de Clegg, y compris toutes les bouches des avatars qui bougeaient lorsqu’une personne parlait. Il pense que le hardware est un autre domaine qui s’améliorera avec le temps. « Je veux juste vraiment souligner que nous allons regarder en arrière sur le couvre-chef que nous portons maintenant et penser, ‘Mon Dieu, vous souvenez-vous des jours où vous portiez un Quest Pro?' », A déclaré Clegg. « Nous avons toujours été très clairs sur le fait que nous sommes là pour le long terme. Cela n’arrivera pas du jour au lendemain. »

