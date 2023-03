L’Apple Watch perdue survit des heures en mer et est rendue à son propriétaire grâce à Find My

Plus tôt ce mois-ci, nous avons partagé l’histoire d’un étudiant qui a récupéré son iPhone quelques jours après l’avoir laissé tomber dans un lac. Cette fois, quelque chose de similaire est arrivé à Jefferson Rocha, qui a perdu son Apple Watch en mer à Rio de Janeiro, au Brésil, lors d’un voyage en goélette. Heureusement, il a pu récupérer son Apple Watch grâce à la fonctionnalité Find My.

Un homme a perdu son Apple Watch dans la mer et la récupère quelques jours plus tard

Comme le rapporte G1, Rocha a décidé d’aller se baigner lors d’une tournée à Búzios lorsqu’il a perdu son Apple Watch. Selon lui, la montre s’est détachée de son poignet sous l’eau. « Ma montre est tombée dans l’eau, s’est détachée de mon poignet et j’ai juste perdu espoir », a-t-il déclaré.

Rocha a essayé de récupérer son Apple Watch, mais cela semblait impossible. Il est donc retourné à la goélette et, étonnamment, il était toujours capable de la suivre en mer grâce à l’application Find My. « Cette montre a un GPS, elle est étanche. Mais je ne savais pas que c’était si résistant. Finalement, l’Apple Watch est morte et l’homme a pensé qu’il ne reverrait plus jamais sa smartwatch.

Le lendemain, Rocha a reçu une notification de l’application Find My indiquant que l’Apple Watch avait été allumée. Il a activé le mode Perdu et a saisi certaines de ses informations personnelles afin que quiconque trouve la montre puisse le contacter. À sa grande surprise, une jeune fille de 16 ans lui a envoyé un message sur Instagram disant qu’elle avait trouvé l’Apple Watch.

« La fille de l’homme qui a trouvé l’Apple Watch m’a envoyé un texto et m’a demandé si j’étais à Búzios, qu’ils avaient trouvé la montre et que son père voulait la rendre », a déclaré Rocha. La montre a été retrouvée par Benoni Antônio Filho, un plongeur de 50 ans qui s’occupe d’un parc corallien et récupère toujours les objets perdus pour les rendre à leurs propriétaires.

L’Apple Watch de Jefferson Rocha en mode perdu

Filho a déclaré au rapport qu’il n’avait aucun espoir que l’Apple Watch fonctionne toujours. Cependant, comme sa fille a aussi une Apple Watch, il l’a mise sur le chargeur et a attendu. L’Apple Watch s’est allumée et a affiché le message Find My app. « J’ai demandé à ma fille de gérer le processus de retour afin qu’elle puisse apprendre à être honnête », a déclaré le plongeur.

L’Apple Watch a été rendue en toute sécurité à Rocha, qui a été surpris non seulement que l’Apple Watch ait survécu à la mer, mais aussi par l’honnêteté des personnes qui l’ont trouvée et l’ont rendue.

À quelle profondeur une Apple Watch peut-elle rester sous l’eau ?

Depuis l’Apple Watch Series 2, chaque modèle d’Apple Watch est entièrement résistant à l’eau. Selon Apple, l’appareil a été testé pour résister jusqu’à 50 mètres sous l’eau. Pour Apple Watch Ultra, le niveau de résistance passe à 100 mètres de profondeur.

Cependant, une chose à garder à l’esprit est qu’Apple ne couvre pas les dégâts d’eau, même si vous pouvez utiliser l’Apple Watch pour suivre des activités comme la natation et la plongée. Vous pouvez trouver plus de détails sur la résistance à l’eau de l’Apple Watch sur le site Web d’Apple.

