Pratique avec plus de 50 nouveaux changements et fonctionnalités d’iOS 16.4 [Vidéo]

Lundi, Apple a officiellement déployé iOS 16.4 au public, et ce n'est pas une hyperbole de dire que c'est une énorme version avec des tonnes de nouveaux changements, fonctionnalités, emoji, corrections de bugs, et plus encore.

Quoi de neuf dans iOS 16.4 ?

Comme indiqué, iOS 16.4 regorge de nouveaux ajouts. Dans ma procédure pas à pas, je parcoure un large éventail de nouveautés. Cependant, dans cet article écrit, je voulais considérer quelques-unes des nouvelles fonctionnalités que j’ai trouvées intéressantes.

Des tonnes de mises à jour de raccourcis

En dehors peut-être de WebKit, le cadre sous-jacent de Safari, l’application Raccourcis reçoit le plus d’attention dans iOS 16.4. Les nouvelles actions de raccourci incluent la possibilité de désactiver le silence des appelants inconnus, les appels de réponse automatique, le quart de nuit et la tonalité vraie. Vous trouverez également de nouvelles actions pour basculer l’affichage permanent sur l’iPhone 14 Pro, éteindre votre appareil, verrouiller l’écran, etc.

Présentation vidéo : plus de 50 modifications et fonctionnalités d’iOS 16.4

Ma nouvelle action préférée est dédiée à la fonction Intercom, qui fonctionne sur les appareils iOS et les HomePods. Cette nouvelle action peut annoncer un message transmis en entrée à l’aide d’Intercom et peut accepter à la fois des fichiers texte et multimédia et une sortie vers tous les HomePod de votre maison.

Une excellente façon de rendre fous ceux de votre foyer…

Il existe également d’autres modifications de raccourcis incluses dans la version 16.4, telles que la possibilité de rechercher des enregistrements d’écran dans l’application Photos, de se connecter à un VPN ou d’invoquer l’action de destination de lecture définie via Siri. La ligne du bas? Si vous êtes un fan des raccourcis, alors iOS 16.4 est un incontournable.

Modifications de l’interface utilisateur de l’application Musique

L’application Musique n’apporte aucun changement radical dans iOS 16.4, mais j’apprécie plusieurs modifications de l’interface utilisateur. Plus précisément, la fenêtre contextuelle qui s’affichait lors de l’ajout de chansons à votre bibliothèque ou à la file d’attente Up Next a été considérablement réduite et est désormais présentée en bas de l’interface. Il existe également un bouton Trier mis à jour, des miniatures de listes de lecture plus petites et un bouton de profil désormais disponible dans le coin supérieur droit de chaque onglet de l’application Musique.

Une forme d’onde mise à jour à côté de la piste en cours de lecture

Cependant, ma nouvelle fonctionnalité préférée de l’application Musique est la forme d’onde améliorée qui apparaît à côté des titres de piste. Auparavant, la forme d’onde n’était qu’une animation générique qui n’avait aucune incidence sur la chanson en cours de lecture. Dans iOS 16.4, la forme d’onde mise à jour est directement corrélée à l’audio en cours de lecture.

Aperçus riches pour Mastodon dans Message

Alors que Mastodon est encore relativement inconnu parmi les masses, il est déjà une destination florissante pour les technophiles. Cela dit, les liens Mastodon dans Messages apparaissent désormais avec des aperçus riches dans iOS 16.4. Il est probable qu’un tel changement ait été approuvé par Apple Fellow et ancien responsable du marketing mondial, Phil Schiller, qui a supprimé son compte Twitter et a maintenant une présence officielle dans le Fediverse.

Améliorations du navigateur

De tous les changements apportés à iOS 16.4, aucun autre domaine n’a attiré plus d’attention que WebKit et, par extension, Safari. Comme indiqué sur le site Web officiel de WebKit, 16.4 comprend 135 nouvelles fonctionnalités Web et plus de 280 mises à jour polonaises.

Parmi certaines des fonctionnalités Web les plus évidentes d’iOS 16.4, citons la prise en charge de la création de signets sur l’écran d’accueil directement à partir de navigateurs tiers. De plus, l’ouverture de ces signets de l’écran d’accueil respectera désormais le navigateur par défaut établi configuré dans les paramètres d’iOS.

Pour la première fois, les applications Web prennent désormais en charge les notifications push, ce qui inclut les badges de notification et la compatibilité avec les modes Focus d’iOS. Ce changement devrait rendre les applications Web beaucoup plus attrayantes qu’elles ne l’ont été par le passé.

Avis de Netcost-security.fr

Bien sûr, les quelques fonctionnalités répertoriées dans cet article ne sont qu’un avant-goût de tout ce qui est inclus dans iOS 16.4. Dans ma vidéo pratique, je passe en revue plus de 50 nouvelles modifications et fonctionnalités incluses dans cette nouvelle mise à jour massive. En général, j’ai l’impression qu’iOS 16 dans son ensemble a vu le plus de mises à jour de toutes les versions majeures d’iOS que nous ayons vues jusqu’à présent, et il y a une chance que nous verrons encore plus de nouvelles fonctionnalités comme iOS 16.5, qui est déjà disponible dans sa version bêta initiale pour les développeurs, arrive à maturité.

