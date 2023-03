Décodage de la WWDC : l’œuvre d’art de 2023 a-t-elle des vibrations VR ?

Apple a annoncé aujourd’hui la WWDC 2023, la prochaine édition de sa conférence annuelle des développeurs. Bien que la conférence soit diffusée en ligne, la société organisera un événement spécial à Apple Park pour des invités sélectionnés. Et chaque événement Apple est accompagné d’une œuvre d’art spéciale pour en faire la publicité. Mais que signifient les illustrations de la WWDC 2023 ? Lisez la suite pendant que nous spéculons à ce sujet.

Illustrations pour les événements spéciaux d’Apple

Apple ne partage généralement pas de détails à l’avance sur ce qui sera annoncé lors de ses événements, et cette fois n’était pas différent. La société affirme que la WWDC 2023 sera une « semaine technologique exaltante » et que les développeurs en apprendront davantage sur les « dernières avancées iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS ».

Mais dans le passé, certaines des illustrations d’événements spéciaux d’Apple nous ont donné des indices sur ce que la société était sur le point d’annoncer. Par exemple, l’illustration de l’invitation pour l’événement de presse de septembre 2013 comportait également des cercles colorés et des anneaux en argent. C’était une référence aux couleurs de l’iPhone 5c et au Touch ID de l’iPhone 5s.

L’œuvre d’art de l’événement de septembre 2015 était le logo Apple avec les ondes vocales de Siri, avec la légende « Hey Siri, donne-nous un indice ». Lors de cet événement, Apple a annoncé la première Apple TV avec tvOS et Siri. Il a également annoncé l’iPhone 6s avec la commande Hey Siri toujours activée.

Un autre bon exemple est l’illustration de l’événement de septembre 2016, qui avait le logo Apple flouté avec un effet bokeh. La légende de l’œuvre était « Rendez-vous le 7 ». Lors de cet événement, Apple a présenté l’iPhone 7, le premier à disposer du mode Portrait pour les photos. Mais qu’en est-il de la WWDC 2023 ?

Spéculations sur les illustrations de la WWDC 2023

Cette fois, Apple a choisi des vagues colorées pour représenter la WWDC 2023. Comme l’a noté Halide, les ondes ressemblent à ce qu’on appelle un « réseau de lentilles à crêpes », qui est couramment utilisé dans les casques de réalité virtuelle. Bien sûr, cela augmente les attentes des utilisateurs car Apple annoncerait son propre casque de réalité mixte lors de l’événement.

Mais en même temps, les vagues peuvent simplement être une référence à la structure arc-en-ciel située à l’intérieur d’Apple Park. Bien sûr, l’entreprise a peut-être choisi de représenter ainsi la structure arc-en-ciel et le bâtiment Apple Park lui-même comme une référence au monde AR/VR.

Mais ces dernières années, les illustrations d’événements d’Apple ont cessé de signifier grand-chose dans les annonces de l’entreprise. Depuis 2020, les illustrations d’invitation à la WWDC sont simplement des Memoji avec des MacBook. Et en ce qui concerne les événements iPhone, les œuvres d’art ne montrent rien de plus qu’un aperçu des nouveaux fonds d’écran.

Mais qu'en est-il de vous ? Que pensez-vous de l'artwork de la WWDC 2023 ?



