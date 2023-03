Windows 12 sera un monstre modulaire différent avec des mises à jour plus rapides, des intégrations d’IA, etc.

Moulin à rumeurs : Windows 12 (nom de code Hudson Valley) est presque confirmé à ce stade, et plusieurs indices circulent sur ce que nous pouvons attendre de la prochaine version majeure de Microsoft. Une possibilité est une cadence de mise à jour plus rapide que celle que nous obtenons déjà avec Windows 11. Un système d’exploitation plus modulaire avec des composants qui vivront sur plusieurs partitions différentes est également répandu. Une série de nouvelles fonctionnalités pourraient également faciliter l’exécution et la gestion du système d’exploitation sur les appareils bas de gamme tout en offrant aux utilisateurs le spectre complet de compatibilité des applications dont ils ont besoin avec des mises à jour transparentes. Cela ressemble à un rêve, mais nous devrons attendre et voir.

Microsoft a déjà passé des années à essayer de moderniser la plate-forme Windows, y compris une tentative de créer une version complètement distincte (Windows 10X) pour les utilisateurs qui n’avaient pas besoin de tous les bagages hérités qui se sont accumulés dans Windows au fil des ans. Lorsque le monde est passé au travail et aux études hybrides, l’entreprise a décidé de simplement abandonner le projet et d’intégrer ces idées dans Windows tout en supprimant ce qu’elle considérait comme des applications et des fonctionnalités superflues.

La tentative la plus récente avant Windows 11 s’appelait « Windows Core OS ». L’idée était de construire un système d’exploitation léger et dépouillé qui servirait de base à un Windows modulaire qui pourrait ensuite être emballé avec les fonctionnalités exactes nécessaires pour le design (form factor) de l’appareil cible, qu’il s’agisse de tablettes, d’ordinateurs portables ou d’ordinateurs de bureau.

Ce concept présentait de nombreux défis techniques, il n’est donc pas surprenant que Microsoft ait plutôt opté pour une approche plus progressive que nous voyons incarnée dans Windows 11. Pourtant, Zac Bowden de Windows Central rapporte que le géant de Redmond construit le successeur de Windows 11 (connu comme Windows 12 pour l’instant) avec de nombreux principes de Core OS à l’esprit, le tout faisant partie d’un projet baptisé « CorePC ».

Là où Windows 11 a principalement apporté des modifications à l’interface utilisateur et à l’expérience prête à l’emploi, Windows 12 sera censé être séparé en « états » qui vivent sur différentes partitions sur le lecteur de stockage. Cela faciliterait la gestion et la mise à jour de Windows pour Microsoft et une expérience moins effrayante pour les utilisateurs de Windows.

Une implication de l’architecture différente du système d’exploitation est qu’il sera légèrement plus facile de garder la sécurité puisque les fichiers système seront séparés des fichiers utilisateur et des applications tierces. Dans le même temps, la mise à jour d’une partie du système d’exploitation sera plus rapide et ne nécessitera probablement pas toujours un redémarrage du système pour se terminer. Pour les appareils utilisés dans l’enseignement, il peut devenir plus facile de les essuyer de la même manière que la fonction « powerwash » que l’on trouve sur les Chromebooks.

Cette approche permettra également à Microsoft de réduire l’empreinte de Windows pour les appareils qui seraient lents et ne répondraient pas lors de l’exécution de Windows « full-fat ». Bowden cite des sources internes qui affirment qu’une version de Windows 12 pour les appareils éducatifs qui n’exécute que les applications Office, Edge, Android et Web pèsera de 60 à 75 % de moins en termes d’exigences de stockage par rapport à Windows 11 SE.

Pour les appareils qui nécessitent une compatibilité avec les applications héritées, Windows 12 aurait une couche de compatibilité appelée « Neon » pour faciliter la transition des utilisateurs vers le nouveau système d’exploitation. Fait intéressant, il y a aussi des rumeurs d’une version de CorePC/Windows 12 qui sera dépourvue de fonctionnalités héritées et optimisée pour le prochain silicium d’Intel, AMD, Nvidia et Qualcomm, avec un accent particulier sur les fonctionnalités basées sur l’IA qui ressemblent beaucoup à un Clippy suralimenté qui vous suit autour du système d’exploitation avec des suggestions contextuelles.

Le projet CorePC en est encore à ses balbutiements à ce stade, donc beaucoup de choses pourraient changer avant que Microsoft ne décide de le livrer aux utilisateurs. Le plan est de lancer le concept avec Windows 12 dans le courant de 2024, mais cela pourrait bien être retardé si l’entreprise fait face à des obstacles majeurs en cours de route.

Dans l’intervalle, Microsoft a déjà augmenté la cadence de publication des fonctionnalités pour Windows 11 afin qu’il puisse désormais les fournir sous la forme de « mises à jour mensuelles de qualité » au lieu de les regrouper dans le cadre de mises à jour annuelles. Nous avons vu la première mise à jour de ce type plus tôt ce mois-ci, et il ne faudra pas longtemps avant que la prochaine ne tombe, car la société s’efforce d’ajouter davantage de fonctionnalités et d’intégrations alimentées par l’IA au système d’exploitation et à des applications telles que Teams, Edge et Microsoft 365. suite.

