The Last of Us Part 1 pour PC… Crashs à répétition et faibles performances

Le développeur Naughty Dog a célébré la sortie de The Last of Us Part 1 sur PC plus tôt cette semaine, mais sur la base des premiers retours, ils auraient peut-être dû passer plus de temps à peaufiner le port qu’à planifier leurs tours de victoire.

The Last of Us Part 1 est sorti sur Steam mardi et a déjà recueilli plus de 7 100 critiques à ce jour. Seul un tiers des critiques sont positives, ce qui laisse le titre avec une moyenne « principalement négative ».

Parcourez les test des utilisateurs et vous trouverez de nombreuses plaintes concernant l’utilisation du hardware, les performances globales et l’instabilité du jeu. La compilation Shader est une autre plainte courante, plusieurs personnes affirmant que ce processus à lui seul peut prendre une heure ou plus.

Peut-être que les problèmes seraient un peu plus faciles à digérer s’il ne s’agissait pas d’un remake d’un jeu vieux de 10 ans.

Néanmoins, Naughty Dog est apparemment sur l’affaire. Dans un document d’assistance publié hier soir, Naughty Dog a déclaré qu’il enquêtait sur plusieurs problèmes, notamment les longs temps de chargement des shaders, les problèmes de performances et de stabilité pendant le chargement des shaders, les problèmes liés aux anciens drivers graphiques, l’impossibilité de démarrer le jeu malgré le respect des exigences minimales du système. , et une fuite de mémoire potentielle.

Le développeur a ajouté qu’il travaillait sur des correctifs et fournirait des mises à jour dès qu’elles seraient disponibles.

The Last of Us Part 1 pour PC devait initialement sortir le 3 mars, mais a été repoussé de quelques semaines et finalement lancé le 28 mars. L’édition standard coûte 59,99 $ et l’édition de luxe commande 10 $ de plus. Ce dernier comprend une poignée d’objets dans le jeu comme des skins d’armes et des flèches explosives.

