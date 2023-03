L’emprunt de livres électroniques dans les bibliothèques nécessitera Libby, car l’application OverDrive s’arrête

Si vous utilisez actuellement l’application OverDrive lorsque vous empruntez des livres électroniques dans des bibliothèques, vous devrez passer à Libby à partir du 1er mai. La société a d’abord annoncé son intention de mettre fin à l’ancienne application en 2021…

La société a alors déclaré:

Pour la première étape, nous supprimerons l’application OverDrive de l’App Store d’Apple, de Google Play et du Microsoft Store en février 2022. […]

Dans les phases futures, nous encouragerons activement les utilisateurs de l’application OverDrive à passer à Libby, dans le but de passer la plupart d’ici la fin de 2022. Nous nous engageons à soutenir une transition en douceur pour vous et vos utilisateurs et vous enverrons des mises à jour continues sur les plans et le calendrier du retrait éventuel de l’application OverDrive.