Firefox prendra en charge Windows 7/8 jusqu’en 2024 au moins

Pourquoi c’est important : Windows 7 est sorti du support étendu de Microsoft (via le programme payant de mises à jour de sécurité étendues) en janvier, et les éditeurs de logiciels révèlent maintenant qu’ils feront de même dans les mois à venir. Mozilla ne fera cependant pas partie de ces entreprises, car la fondation open source a décidé de reporter la date fatidique pendant un bon moment.

La version de support étendu (ESR) de Firefox continuera à prendre en charge Windows 7 et Windows 8.1 au moins jusqu’en 2024. Le programmeur Mozilla Mike Kaply a confirmé la décision via la plate-forme Bugzilla, déclarant que la société « ne mettra pas fin à le prise en charge de Windows 7/Windows 8 avant la sortie de Firefox 115 ESR », et que la version de Firefox 115 ESR prendra en charge les anciens systèmes d’exploitation « au moins jusqu’au 3e trimestre 2024 ».

Mike Kaply a également fait allusion au fait que Mozilla doit encore décider exactement quand le prise en charge de Windows 7/8 sera finalement supprimée. Firefox ESR est une version stable du navigateur open source que Mozilla prend en charge pendant une période prolongée par rapport aux versions régulières « rapides » qui sortent chaque mois. Au cours de son cycle de support d’un an, chaque version de Firefox ESR ne reçoit que des mises à jour incrémentielles contenant des correctifs de sécurité sans nouvelles fonctionnalités ni améliorations de performances.

Comme indiqué par le calendrier de sortie officiel de Firefox, Firefox 115 ESR devrait sortir le 4 juillet 2023. Le rapport sur les données publiques de Firefox révèle également que Windows 7 fournit toujours une partie importante de la base d’utilisateurs globale de Firefox (13,44 %), tandis que Windows 10 est le plateforme leader avec 71% des utilisateurs. Le très décrié Windows 8.1 est encore utilisé par 2,3 % des installations de Firefox.

La décision de Mozilla de continuer à prendre en charge Windows 7 devrait réjouir de nombreux utilisateurs de longue date de Windows (et de Firefox), car la disponibilité de nouvelles versions de Firefox pour l’ancien (mais toujours extrêmement populaire) système d’exploitation leur donnera un peu plus de temps avant la mise à niveau inévitable du hardware/système d’exploitation.

Windows 7 a déjà été abandonné par Google Chrome (et d’autres navigateurs basés sur Chromium), qui ne fonctionne plus sur le système d’exploitation à partir de Chrome 110. Microsoft a mis fin à le prise en charge de Windows 7 et Windows 8 en janvier 2023, et Valve fera de même avec Steam le 1er janvier 2024.

Windows 7 a été initialement lancé aux fabricants le 22 juillet 2009, et Microsoft a dû reporter la fin de sa période de support officielle à plusieurs reprises car le système d’exploitation s’est avéré être la version la plus populaire de Windows jamais produite avec 630 millions de PC sous licence dans le monde (par juillet 2012). Windows 10 a dépassé Windows 7 en tant que système d’exploitation PC le plus populaire en janvier 2018.

