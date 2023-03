Les mathématiques avancées pourraient être la prochaine étape pour Bing

Bing Chat basé sur GPT 4 est incroyable. Le potentiel et tout ce qu’il nous permet de faire au quotidien est quelque chose qui sort de l’ordinaire. Même ainsi, il y a encore place à l’amélioration et nous le constatons en un temps record. Avant, il ne pouvait que décrire des images et maintenant il peut concevoir ce que nous commandons. Ensuite, montrez-nous des informations sur les formules mathématiques et les équations.

Les mathématiques sont la prochaine grande chose de Bing

Comme c’est souvent le cas, ces informations proviennent de Mikhail Parakhin, PDG de la publicité et des services Web chez Microsoft. Qui montre subtilement les avancées suivantes qui vont arriver chez Bing dans les prochains jours. Dans ce cas, et comme nous vous l’avions déjà dit, la prochaine grande étape, ce sont les mathématiques. Il est surprenant de voir la rapidité avec laquelle le moteur de recherche de Microsoft avance et comment il a révélé d’autres alternatives existantes.

Si vous êtes un 10% chanceux (comme moi :-)), vous verrez peut-être que les mathématiques sont bien formatées. Bientôt disponible sur Bing Chat près de chez vous : pic.twitter.com/IMFXPEqTt2 — Mikhaïl Parakhine (@MParakhine) 29 mars 2023

Certains utilisateurs suggèrent que ces informations pourraient provenir de Wolfram Alpha, avec qui ils avaient déjà un accord avec les informations que nous avions dans Excel. Nous ne connaissons toujours pas la plupart des informations mais elles seront sûrement en notre possession dans quelques jours.

Alors que nous vous rappelons que le géant de Redmond continue de supprimer les limites sur le chat Bing. Maintenant, nous avons 200 recherches quotidiennes et 20 quarts de chat, nous ne pouvons donc pas nous en plaindre. Nous verrons comment le produit Microsoft continue de progresser dans les semaines à venir.



