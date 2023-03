Viva Connections arrive sur les tablettes pour améliorer la communication avec les employés

Microsoft a annoncé une nouvelle mise à jour pour Viva Connections. Une solution de communication pour les employés qui fait partie de sa plateforme d’expérience des employés Microsoft Viva. Désormais, les utilisateurs pourront accéder à Viva Connections à partir de leurs tablettes, en plus des ordinateurs de bureau et mobiles.

Viva Connections fait aussi son chemin sur les tablettes

Viva Connections est une application personnalisable dans Microsoft Teams qui fournit aux employés des informations sur l’entreprise. Où ils peuvent explorer des actualités, des conversations et des ressources pertinentes sur les applications et les appareils qu’ils utilisent au quotidien. Selon Microsoft, Viva Connections aide à façonner la culture, à faciliter les connexions et à maintenir tout le monde dans le flux de travail.

Avec le support des tablettes, les employés bénéficieront d’une expérience cohérente et personnalisée. Qui contient des articles d’actualité, des conversations et d’autres informations intéressantes. Le tout dans un emplacement centralisé et pratique. Microsoft a déclaré que :

Désormais, que les employés soient sur mobile, tablette ou ordinateur de bureau, les mêmes actualités et informations critiques du tableau de bord, du flux ou des ressources sont facilement détectables et exploitables. Il s’agit d’un énorme coup de pouce pour les développeurs ISV et Line of Business des applications Viva Cards et Teams, car les utilisateurs commenceront à accéder à Viva Connections sur tous les appareils qu’ils possèdent.

La prise en charge des tablettes est déployée pour les utilisateurs d’iPad à partir d’aujourd’hui. Cependant, les utilisateurs d’Android commenceront à avoir accès à l’expérience à partir de début avril 2023. Dans les nouvelles connexes, Microsoft a également lancé Viva Connections for Education. Un outil conçu pour aider les étudiants à suivre leurs activités scolaires et parascolaires.

Viva Connections est inclus dans les plans Microsoft 365 avec SharePoint Online et peut être installé à partir de la console d’administration Microsoft Teams. Les utilisateurs peuvent également personnaliser et étendre Viva Connections avec une suite d’intégrations partenaires

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :