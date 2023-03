PS5 Slim apparaît dans un store de détail !

Ces derniers temps, les détaillants australiens ont démontré une tendance à obtenir des informations exclusives sur la très attendue PlayStation 5 (PS5). Lorsque l’une des principales marques de l’industrie a répertorié la console de nouvelle génération de Sony, cela a piqué la curiosité des joueurs et des passionnés de technologie. Cependant, il semble maintenant que le prochain soit le modèle PS5 slim.

La PS5 Slim

Depuis un certain temps, il y a eu des rumeurs sur une nouvelle version de la PS5 avec un lecteur Blu-Ray amovible et un design plus épuré. Selon la rumeur, cette version mise à jour devrait faire ses débuts plus tard cette année. Ainsi, cela a été une légère surprise lorsqu’une liste pour la PS5 Slim a fait surface sur The Good Guys, un e-commerçant australien de premier plan.

La liste affirmait que la nouvelle PS5 présenterait une apparence plus mince, des visuels HDR immersifs et des couleurs vives pour les jeux et les films et séries en streaming. Mais il n’a pas fallu longtemps aux observateurs pour déterminer qu’il s’agissait soit d’une inscription prématurée, soit d’un véritable canular. Les informations sur le site Web de The Good Guys étaient en effet disponibles depuis 2021, la description reflétant celle de la PS4 Slim. Il semble que le détaillant ait simplement remplacé le « 4 » par un « 5 ».

Malgré la liste douteuse, de nombreuses preuves suggèrent que Sony travaille sur un nouveau design PS5, qui devrait remplacer le modèle actuel introduit en novembre 2020. La production devrait bientôt commencer, avec une annonce en juin (mais pas à E3). Et une mise en marché dans les mois suivants.

Un lancement en septembre pourrait s’aligner sur la sortie du prochain blockbuster exclusif de PlayStation, Marvel’s Spider-Man 2. Cette possibilité a récemment été évoquée par le doubleur de Venom. Sony pourrait capitaliser sur cette opportunité en regroupant la PS5 Slim avec le jeu.

Une PS5 Pro à l’horizon ?

Dans une tournure des événements surprenante, Sony développerait également une PS5 Pro avec un matériel plus puissant, conçu pour maximiser les performances des jeux utilisant des moteurs de nouvelle génération comme Unreal Engine 5. Cependant, cette console améliorée ne devrait pas arriver sur le marché avant fin 2024 au plus tôt.

En résumé, bien que la liste PS5 Slim sur le site Web du détaillant australien ait pu être une fausse piste, il y a encore des raisons de croire que Sony prévoit de publier des versions mises à jour de la PS5 dans un proche avenir. Les joueurs et les passionnés de technologie devront attendre patiemment pour mettre la main sur ces consoles élégantes et puissantes.

Succès PS5

Il convient de noter que la pandémie mondiale a provoqué des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Ce qui a rendu difficile pour de nombreux joueurs de mettre la main sur le modèle PS5 actuel. Il n’est pas clair si ces problèmes de chaîne d’approvisionnement seront résolus au moment de la sortie des nouveaux modèles PS5. Mais il est possible qu’il y ait d’autres retards ou pénuries.

Malgré ces défis, la PS5 a été un succès commercial pour Sony. La société rapporte qu’elle a vendu 4,5 millions d’unités au cours de ses deux premiers mois de disponibilité. Le matériel puissant et les fonctionnalités innovantes de la PS5 en ont fait un succès auprès des joueurs. Et la sortie de nouveaux modèles pourrait contribuer à pérenniser cette dynamique.

Dans l’ensemble, l’avenir s’annonce prometteur pour la PS5, Sony s’étant apparemment engagé à améliorer et à faire progresser la console dans les années à venir. Les joueurs peuvent s’attendre à la sortie d’un modèle PS5 plus mince. Ainsi qu’une PS5 Pro plus puissante dans un futur proche. Bien qu’il puisse y avoir quelques défis en cours de route, il est clair que la PS5 est là pour rester. Et continuera d’être un acteur majeur de l’industrie du jeu pour les années à venir.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine