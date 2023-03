Bouton d’action de l’iPhone 15 en test ; nouveau mode super basse consommation

Il semble qu’une fonctionnalité de l’Apple Watch Ultra pourrait faire son chemin vers les modèles iPhone Pro cette année. Le Switch de sourdine mécanique est remplacé par un bouton capacitif, et une source fiable indique que cela peut également fonctionner comme un bouton d’action iPhone 15 programmable par l’utilisateur.

Il est possible que le nouvel interrupteur à bascule du volume permette également aux utilisateurs de choisir exactement comment cela fonctionne…

Nouveaux boutons capacitifs, avec mode super basse consommation

Plus tôt ce mois-ci, de nouveaux dessins CAO ont conduit notre artiste de rendu 3D Ian Zelbo à conclure que les deux modèles d’iPhone 15 Pro remplaceront les boutons de volume et le Switch de sourdine existants par de nouveaux boutons capacitifs.

De nouveaux dessins CAO indiquent que le contrôle du volume de l’iPhone 15 Pro est un seul bouton à bascule, plutôt que deux boutons distincts pour le haut et le bas. De plus, le Switch de sourdine mobile peut être remplacé par un bouton, car Apple passe des commandes mécaniques aux commandes à semi-conducteurs.

Un problème avec ce changement est que l’iPhone est allumé et réinitialisé en appuyant sur un bouton. Les boutons capacitifs nécessitent de l’énergie pour fonctionner, donc un leaker qui a bien compris les détails de Dynamic Island dit qu’Apple résout ce problème via un nouveau mode à très faible consommation d’énergie. Il a partagé ces détails sur le forum MacRumors.

Actuellement, le mode Low Energy est capable d’effectuer de petites tâches ; comme utiliser Apple Pay lorsque le téléphone est mort, ou pouvoir utiliser Bluetooth pour se connecter à d’autres appareils iOS/Mac pour suivre en permanence votre appareil avec Find My Network (lancé dans iOS 15). Le nouveau microprocesseur qui sera livré dans les modèles 15 Pro gérera non seulement ces tâches, mais sera également capable de détecter immédiatement les pressions sur les boutons capacitifs, les maintiens et même de détecter leur propre version de 3D Touch avec le nouveau volume haut/bas. bouton, bouton d’action (actuellement interrupteur de sonnerie) et bouton d’alimentation, lorsque le téléphone est mort ou éteint.

Il dit qu’Apple décide toujours d’inclure ou non un retour haptique lorsque le téléphone est éteint. La conception matérielle est bien sûr terminée à ce stade, mais il s’agirait d’un changement de logiciel, de sorte que l’entreprise peut prendre cette décision à tout moment avant le lancement.

De même, la bascule du volume peut prendre en charge un changement plus rapide lorsque vous appuyez plus fort ou une fonctionnalité de glissement pour changer. Cela aussi serait contrôlé par logiciel, ouvrant la possibilité aux utilisateurs de choisir comment cela fonctionne.

Ce nouveau mode gérera également les fonctionnalités disponibles dans le mode basse consommation actuel : Find My, Bluetooth/ultrawideband et Apple Pay Express Transit. Il sera plus efficace, permettant à ces fonctionnalités de durer plus longtemps.

Bouton d’action de l’iPhone 15

Le leaker se réfère également au nouveau bouton de sourdine en tant que bouton « action ».

Le nouveau bouton volume haut/bas [and] bouton d’action (actuellement interrupteur de sonnerie)

Cela suggère qu’il sera programmable par l’utilisateur, comme le bouton Action de l’Apple Watch Ultra. De nombreuses personnes gardent leur iPhone en sourdine à tout moment, s’appuyant sur les vibrations pour les alertes, elles peuvent donc souhaiter utiliser le bouton pour autre chose.

Compagnon leaker CrevettePommePro a créé le rendu ci-dessus du bouton, et Jason Snell de Macworld en discute.

Apple pourrait traiter ce bouton comme l’Apple Watch Ultra traite son bouton : comme un déclencheur pour un seul raccourci global qui serait exécuté où que vous soyez dans l’interface de l’iPhone. Imaginez le mapper à l’application Appareil photo ou à la fonction de lampe de poche, par exemple.

Il soulève également la plus grande plainte concernant le bouton Action de l’Apple Watch Ultra : il ne peut faire que deux choses (une simple pression et une double pression), quelle que soit l’application que vous utilisez. Beaucoup ont demandé qu’il soit contextuel, afin que différentes fonctions puissent lui être attribuées dans différentes applications.

Snell soulève la possibilité attrayante de pouvoir attribuer le bouton à un raccourci, même si l’option est enterrée dans les paramètres d’accessibilité.

Cela pourrait être amusant si les applications avaient accès au bouton ou si les utilisateurs pouvaient contrôler ce qu’il faisait de manière contextuelle. (J’ai immédiatement commencé à imaginer qu’il déclencherait un raccourci, qui pourrait alors décider quoi faire en fonction de mon statut actuel de Focus, de l’heure de la journée ou d’une autre variable.) Mais ma meilleure hypothèse est qu’Apple sera conservateur, au moins au début, et faites en sorte que le nouveau bouton imite la bascule sonnerie / silence – par défaut. Cependant, Apple a montré qu’il était heureux de laisser les utilisateurs expérimenter différentes façons d’interagir avec le matériel et les logiciels d’Apple via les paramètres de la section Accessibilité de l’application des paramètres. Cela ne me surprendrait pas si Apple laissait les utilisateurs associer ce bouton à une autre fonction via un paramètre d’accessibilité, avec des options telles que basculer la lampe de poche, entrer dans un mode d’accessibilité spécifique, lancer une application ou exécuter un raccourci. Et si l’exécution d’un raccourci est une option, alors le ciel est la limite.

Si le bouton est effectivement programmable, comment l’utiliseriez-vous ? S’il vous plaît partagez vos idées sur nos réseaux sociaux.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :