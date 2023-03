Lancement d’Apple Pay Later, mais il vous faudra de la chance pour l’obtenir

Après une longue période de tests et de réglementations, Apple lance enfin son nouveau service financier. De la même maison d’idées derrière le changeur de jeu Apple Pay, voici Apple Pay Later. Au cas où vous ne le sauriez pas, il fait essentiellement ce qu’il dit. Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez utiliser le service pour diviser vos achats en quatre paiements sans intérêt ni frais. Oui, c’est une fonctionnalité très intéressante qui peut constituer une menace pour les banques traditionnelles et les cartes de crédit. Cependant, vous aurez toujours besoin de chance pour l’obtenir.

Apple Pay Later est officiel, mais il y a un hic

Le service fonctionne comme Klarna et d’autres services « Pay Later ». La différence ici est qu’il fait partie de l’écosystème d’Apple et fait partie du portefeuille Apple. La fonctionnalité est disponible, mais uniquement pour ceux qui ont reçu une invitation. Cette partie nécessitera un peu de chance, après tout, personne ne sait exactement quels paramètres Apple utilise. Pour être honnête, il semble que les invitations soient envoyées au hasard. Les utilisateurs sélectionnés auront un accès anticipé à la version préliminaire d’Apple Pay Later.

Pay Later fonctionne sur les achats en ligne et via l’application via l’iPhone ou l’iPad exécutant iOS 16.4 et iPadOS 16.4. Ce sont des étapes obligatoires pour faire quoi que ce soit avec le nouveau système de paiement. Vous ne pouvez pas aller dans la rue et payer un café avec Apple Pay Later. Peut-être, à l’avenir, nous verrons peut-être quelque chose comme ça. Il convient toutefois de noter qu’à l’heure actuelle, les commerçants doivent également accepter Apple Pay.

Selon Apple, le nouveau Apple Pay Later est « conçu en pensant à la santé financière des utilisateurs ». Apple pense peut-être qu’il y a une sorte de santé financière à payer vos achats en quatre versements. Eh bien, nous devons convenir que cela donne une certaine marge et un certain temps, mais au final, les paiements sont répartis sur six semaines. C’est vrai, vous ne paierez pas par mensualités, mais sur une période pouvant aller jusqu’à six semaines. Gardez donc cela à l’esprit avant de procéder à vos achats. Il convient de noter qu’il est facile de suivre votre achat et vos futurs paiements via Apple Wallet.

À noter que vous pouvez demander des prêts Apple Pay Later de 50 $ à 1 000 $. Une fois que vous êtes approuvé, vous verrez l’option Payer plus tard lorsque vous ouvrirez la caisse Apple Pay. Une fois qu’Apple Pay Later est prêt, vous pouvez également demander un prêt directement dans le processus de paiement lorsque vous procédez à un achat.

Comme vous vous en doutez, la version complète de Pay later arrivera « dans les mois à venir ». Bien sûr, la version plus large n’aura pas besoin d’invitations aléatoires.

