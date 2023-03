Eve annonce que les mises à jour du micrologiciel Matter arriveront le 17 avril pour une expérience HomeKit plus fiable

Eve a été à l’avant-garde des mises à niveau Matter pour ses produits et a annoncé aujourd’hui la sortie de sa dernière gamme d’appareils compatibles Matter prêts à l’emploi. Les clients peuvent désormais acheter la prise intelligente Eve Energy pour l’Amérique du Nord, l’Europe et le Royaume-Uni, tandis que les capteurs Eve Motion et Eve Door & Window seront disponibles le 17 avril. Utilisateurs existants des derniers modèles d’Eve compatibles HomeKit et Thread Energy, Eve Motion et Eve Door & Window peuvent également mettre à niveau leurs appareils vers Matter gratuitement via l’application Eve pour iPhone et iPad à partir du 17 avril.

Nous avons entamé notre voyage vers la matière à l’automne 2020 en introduisant la technologie Thread dans notre gamme de produits, en commençant par Eve Energy », déclare Jerome Gackel, PDG d’Eve Systems. « Aujourd’hui, après un effort remarquable de nos équipes, nous avons bouclé la boucle et mis la première Eve Energy entre les mains des clients qui porte non seulement un badge Matter, mais également une certification par les principales plateformes de maison intelligente.

La matière est locale par défaut

La confidentialité est extrêmement importante pour Eve, c’est pourquoi tous leurs produits sont conçus pour fonctionner localement sans avoir besoin d’un cloud public. Avec Matter, tous les appareils Eve sont entièrement locaux, ce qui garantit qu’aucun enregistrement ou suivi basé sur le cloud n’est nécessaire. Cela indique que les utilisateurs peuvent contrôler leurs appareils domestiques intelligents avec facilité et tranquillité d’esprit, sachant que leur vie privée est protégée.

L’énergie Eve activée par Matter peut être achetée sur Amazon ou directement auprès d’Eve. Les autres appareils seront disponibles en avril, mais les appareils existants peuvent être mis à niveau gratuitement via une mise à jour du micrologiciel en direct.

