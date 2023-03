Google s’adresse à Apple à propos du RCS : les utilisateurs d’iPhone sont les perdants

Récemment, lors du MWC 2023, le vice-président senior des plateformes et des écosystèmes chez Google, Hiroshi Lockheimer, s’est assis pour une interview pour discuter de la messagerie RCS avec 9to5Google. Bien qu’il n’ait pas révélé grand-chose sur les plans futurs de Google pour le RCS, Lockheimer a donné un aperçu de l’histoire de la technologie et de la façon dont Google la voit.

Pour situer le contexte, le RCS a été introduit par la GSMA en 2008 en tant que successeur du SMs. La GSMA est un groupe avec plus de 750 opérateurs mobiles et plus de 400 entreprises dans l’écosystème mobile. Leur objectif principal était de créer un protocole de communication moderne qui ne reposait pas sur les réseaux vocaux, comme le faisaient les SMs. Le SMs était obsolète, inefficace et non sécurisé. RCS a été conçu pour le remplacer.

RCS est la solution aux problèmes de messagerie

Quelques années après l’introduction du RCS, la GSMA a contacté Google au sujet de la norme au MWC. Après avoir enquêté sur le RCS, Google s’est rendu compte que le SMs avait presque 20 ans à l’époque et devait être modernisé. C’était avant l’annonce d’iMessage – Apple avait compris la même chose et avait décidé d’implémenter iMessage comme réponse au protocole vieillissant.

Ce fut le début de RCS pour Google et l’équipe Android. Cependant, les opérateurs avaient des idées différentes sur la manière dont ils souhaitaient mettre en œuvre le RCS, de sorte qu’il n’y avait toujours pas de messagerie inter-opérateurs en 2015. Au lieu de cela, il était limité à la messagerie entre opérateurs et même à des appareils spécifiques utilisant des applications spécifiques. Si vous décidiez d’obtenir un téléphone déverrouillé plutôt que par l’intermédiaire d’un opérateur, il n’y avait aucun moyen d’accéder au RCS. Effectivement, le RCS ne valait rien.

Le point de retournement pour RCS était avec Universal Profile. Universal Profile était un ensemble de fonctionnalités RCS de base qui étaient toutes prises en charge de la même manière par tous les opérateurs utilisant RCS. Cela comprenait des indicateurs de saisie, des confirmations de lecture, la sortie de discussions de groupe, le partage d’images sans perte, le transfert de fichiers, etc. Le profil universel signifiait que le RCS deviendrait enfin multi-opérateur et riche en fonctionnalités de manière significative !

En 2019, Google a décidé de déployer RCS Chat, un simple ajout au client Messages de Google qui permettait à tout utilisateur d’accéder aux fonctionnalités les plus élémentaires de RCS sans compter sur son opérateur pour prendre en charge le profil universel ou l’OEM de l’appareil pour prendre en charge RCS. Cela a rendu RCS accessible aux masses et lui a permis d’être à la hauteur de son potentiel. Depuis Google I/O l’année dernière, le service RCS de Google comptait 500 millions d’utilisateurs. Un nombre que Lockheimer a dit est beaucoup plus grand maintenant.

L’un des principaux commentaires avec RCS déployé auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs et poussant Apple à le prendre en charge concerne les applications tierces. Pourquoi ne pas simplement installer WhatsApp ou Telegram ou Signal ? Pourquoi avez-vous besoin de RCS ? La personne typique ne le fait pas, mais cela ne fait pas de mal que la valeur par défaut soit un peu meilleure.

RCS sur Android n’est pas là pour remplacer le reste de vos applications. Signal est toujours l’endroit où aller si vous recherchez des messages incroyablement sécurisés. Telegram et Discord sont là où vous allez lorsque vous recherchez des groupes ou pour parler à vos amis. WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat, Instagram, c’est là que vous allez pour vos amis et votre famille. Google n’essaie pas de changer cela ; ils ne veulent pas changer cela. Chaque application a son objectif, et Google ne pense pas que RCS changera cela. Google veut juste quelque chose de mieux par défaut.

Lockheimer a déclaré : « Nos recherches montrent qu’une personne typique utilise 3 à 4 applications de messagerie, que ce soit WhatsApp ou Snap. C’est super. Nous n’essayons pas d’intégrer RCS dans une seule application pour les gouverner tous.

Ainsi, bien que RCS ne remplace pas les autres applications de messagerie, il offre une meilleure option par défaut pour les utilisateurs d’Android. Il est important de noter que RCS ne se limite pas à la messagerie. Il s’agit de créer une expérience plus riche et plus interactive, y compris le partage d’images et de fichiers, entre autres.

La vision de Google sur le RCS

Après avoir parlé avec Google de la messagerie RCS, il est devenu clair qu’ils sont investis pour faire de RCS une plate-forme de messagerie populaire au-delà des seuls appareils Android. Beaucoup ont spéculé sur les raisons pour lesquelles Google pousse à ce changement, certains pensant que c’est pour collecter des données. Cependant, le fait que le chiffrement de bout en bout soit activé par défaut rend cette théorie peu probable. D’autres pensent que Google veut briser les barrières du jardin clos d’Apple, mais cette théorie s’effondre lorsque l’on considère la capacité d’Apple à entretenir le jardin tout en améliorant la sécurité et l’expérience utilisateur.

En réalité, l’accent mis sur le RCS se résume probablement aux messages vérifiés et au RCS pour les entreprises. Avec RCS pour les entreprises, Google et d’autres fournisseurs peuvent vendre aux entreprises l’accès à une meilleure messagerie avec leurs clients. Par exemple, Best Buy pourrait utiliser RCS pour fournir des codes QR et la possibilité d’envoyer des messages lorsqu’un client est dans le store. Google propose ce service aux entreprises dans le cadre de Jibe, qui utilise RCS pour fournir des expériences de communication riches.

En faisant de RCS une plate-forme de messagerie populaire, en particulier parmi les utilisateurs d’iPhone qui sont généralement prêts à dépenser plus d’argent via leur téléphone, Google peut vendre ses services de communication B2C à davantage d’entreprises. De plus, l’association de comptes Google pour envoyer des photos en pleine résolution dans Google Photos encourage davantage l’utilisation du RCS.

RCS : Android contre iPhone

La messagerie a été résolue pour les utilisateurs d’Android, Google Messages et le chat RCS étant le client de messagerie par défaut sur les nouveaux appareils, et une application Google officielle disponible pour les appareils plus anciens via le Play Store. Les fondamentaux de la messagerie moderne et du RCS ont été résolus sur Android, les utilisateurs d’Android ayant accès au RCS dans le monde entier qui est crypté en peer-to-peer à l’aide du protocole Signal pour les discussions de personne à personne et de groupe (actuellement en version bêta) avec jusqu’à 100 personnes .

Les problèmes avec les SMs n’existent plus pour la majorité des utilisateurs d’Android, mais les utilisateurs d’iPhone sont confrontés à des problèmes. Les utilisateurs d’iPhone ont iMessage, tandis que les utilisateurs d’Android ont RCS. La seule façon d’avoir des communications croisées natives basées sur des numéros de téléphone est d’utiliser un protocole obsolète vieux de 20 ans. L’expérience d’utilisation de ce protocole est la pire, avec des images et des vidéos qui apparaissent pires, et les discussions de groupe deviennent un gâchis de messages retardés qui ne peuvent pas être laissés.

Ce protocole n’est pas sécurisé, ce qui est préoccupant, car l’une des formes les plus populaires d’authentification à deux facteurs consiste à utiliser un message texte. Cependant, RCS permet aux entreprises d’utiliser RCS Universal Profile avec le protocole Signal pour chiffrer ces messages. Cela indique que théoriquement, les clients utilisant deux facteurs avec Android pourraient avoir plus de sécurité que les utilisateurs d’iPhone. Cependant, cela n’a pas encore été déployé et ne le sera probablement pas avant que l’investissement en vaille la peine, comme ce serait le cas si iOS prenait en charge RCS.

Hiroshi a suggéré qu’Apple prenne en charge RCS pour les utilisateurs d’iPhone afin d’avoir une meilleure sécurité. Il a souligné qu’Apple parle de la façon dont la vie privée est un droit humain et de son importance pour eux. Il pense que c’est une technologie qui est disponible maintenant et ce serait formidable si elle pouvait être disponible pour les utilisateurs d’iPhone pour une meilleure sécurité et une meilleure expérience. Les utilisateurs d’Android s’envoient actuellement des SMs en toute sécurité. Et maintenant, c’est bizarre car lorsqu’ils interagissent avec les iPhones, ils doivent faire face à une expérience de sécurité dégradée.

Le débat RCS se poursuit, avec de nombreux passionnés de technologie et initiés de l’industrie mentionnant l’expérience horrible précédente comme raison pour laquelle Apple ne devrait pas le soutenir. Cependant, l’accent devrait être mis sur la façon de procéder plutôt que sur la façon dont cela s’est produit. Personne ne demande toutes les applications d’Apple sur Android. Mais les utilisateurs veulent quelque chose de mieux et de plus sécurisé que les SMs.

En conclusion, RCS a parcouru un long chemin depuis son introduction en 2008. Avec Universal Profile et RCS Chat, Google l’a rendu accessible à un public plus large. Et c’est devenu une meilleure option par défaut pour les utilisateurs d’Android. Bien qu’il ne remplace pas les autres applications de messagerie, il offre une expérience interactive plus riche en fonctionnalités, ce qui est un pas dans la bonne direction.

