Des employés d’Apple Store licenciés illégalement pour activités syndicales, selon le dépôt du NLRB

Un syndicat a afirmé que cinq employés d’Apple Store avaient été licenciés illégalement, en représailles à leurs activités syndicales. Des accusations formelles ont été déposées auprès du National Labor Relations Board (NLRB) – qui s’ajoutent à celles déjà déposées contre Apple pour d’autres formes d’antisyndicats.

Les Communications Workers of America affirment que si les raisons officielles du licenciement étaient liées à la fréquentation, ce n’était qu’un prétexte. Dans un exemple, un syndicaliste a fait l’objet de poursuites disciplinaires pour avoir été en moyenne d’une minute en retard à trois reprises…

Arrière-plan

Un mouvement de syndicalisation croissant parmi les travailleurs de l’Apple Store a vu la société de Cupertino accusée de diverses mesures antisyndicales illégales. Celles-ci vont de la participation obligatoire aux réunions antisyndicales à la création d’un faux syndicat et à la pénalisation des membres du syndicat, en via le licenciement de travailleurs pour avoir encouragé le personnel à adhérer à un syndicat.

Les experts ont averti que si la lutte antisyndicale peut fonctionner, elle peut avoir des conséquences négatives durables pour les entreprises qui s’y livrent.

Des employés d’Apple Store licenciés illégalement, selon le syndicat

Le Washington Post rapporte les dernières accusations portées contre la société.

Apple a licencié cinq organisateurs syndicaux à Kansas City, dans le Missouri, en représailles à l’activité syndicale, ont afirmé les Communications Workers of America dans le cadre d’accusations déposées auprès du National Labor Relations Board lundi. Les travailleurs licenciés, qui étaient tous des organisateurs actifs d’une campagne syndicale naissante au store Apple du Country Club Plaza à Kansas City, ont déclaré qu’ils avaient été sanctionnés et licenciés pour retard, appel au travail et remplissage incorrect des formulaires liés à l’assiduité.

Les syndicats disent que s’en prendre aux militants syndicaux pour des problèmes d’assiduité mineurs qui sont monnaie courante chez les autres membres du personnel est une technique antisyndicale standard. Les licenciements pour mauvaise assiduité sont très rares, a déclaré la CWA.

Gemma Wyatt, qui a travaillé chez Apple à Kansas City pendant sept ans et a commencé à s’organiser dans son store au printemps dernier, a fait l’objet d’un avis disciplinaire après être arrivée en retard pour son quart de travail d’une minute en moyenne, trois fois par mois, a-t-elle déclaré. Apple l’a licenciée début février après deux autres problèmes liés à la fréquentation.

Elle a dit que la tactique d’intimidation a fonctionné, car d’autres membres du personnel n’étaient pas disposés à mettre leur emploi en danger en s’impliquant dans la pression pour former un syndicat.

Le dossier afirme également que les gérants de store ont tenu un certain nombre de réunions du personnel de plus en plus agressives pour les dissuader d’adhérer à un syndicat, et ont finalement rendu obligatoire la participation à ces réunions – ce qui constitue une violation des lois fédérales du travail.

