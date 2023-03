iOS 16.4 : voici toutes les nouveautés d’Apple Music

iOS 16.4 est officiellement là et en plus des changements de titre, l’application apporte également quelques améliorations à l’application Musique. Il y a de nouvelles animations, un accès plus facile à votre page de profil, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Animations moins intrusives

Le plus grand changement dans l’application Musique d’iOS 16.4 est sans doute un nouvel ensemble d’animations pour des choses comme l’ajout de chansons aux listes de lecture et l’ajout de chansons à votre file d’attente. Dans les versions précédentes de l’application Musique, ces actions présentaient une confirmation contextuelle en plein écran.

Dans iOS 16.4, cependant, Apple a repensé ces messages de confirmation pour qu’ils soient des notifications beaucoup plus petites au bas de votre écran. Cela indique que votre vue de l’application Musique n’est plus obstruée par la fenêtre contextuelle plein écran. Il y a aussi une petite confirmation de rétroaction haptique.

Accès simplifié à votre profil Apple Music

Un autre changement dans iOS 16.4 est qu’Apple a facilité l’accès rapide à votre profil Apple Music. Auparavant, votre photo de profil n’apparaissait que dans les onglets « Écouter maintenant » et « Parcourir » de l’application. Dans iOS 16.4, cependant, vous pourrez désormais accéder à votre profil via l’onglet « Bibliothèque ».

Vous pouvez appuyer sur votre photo de profil pour accéder rapidement à votre compte, où vous pouvez gérer vos paramètres et afficher les informations complètes de votre profil.

Que ce soit ou non un indice sur les futures fonctionnalités d’Apple Music reste à voir. On pourrait spéculer, cependant, qu’un accès plus facile à votre profil pourrait signifier que plus de fonctionnalités sociales arriveront relativement bientôt sur Apple Music.

Autres modifications de l’interface

Enfin, Apple a apporté quelques autres modifications mineures à l’interface d’Apple Music avec iOS 16.4. Diverses icônes de l’application ont été mises à jour pour être un peu plus modernes. Apple a également réduit la taille de la pochette de l’album qui s’affiche sur la page « Listes de lecture », ce qui permet de voir plus facilement plus de listes de lecture sans faire défiler.

Avis de Netcost-security.fr

Ce sont toutes de belles améliorations de «qualité de vie» pour Apple Music. En particulier, je suis heureux de voir la fin des notifications contextuelles en plein écran, car je les ai trouvées gênantes et gênantes.

Mais cela étant dit, j’aimerais voir un rythme de changement plus rapide pour l’application Musique et Apple Music en tant que service. Apple pourrait y parvenir en dissociant l’application Musique d’iOS et en lui permettant d’être mise à jour via l’App Store. Cela permettrait à l’entreprise de lancer des fonctionnalités qui ne sont pas liées aux nouvelles versions d’iOS.

Que pensez-vous de l’état actuel de l’application Musique et d’Apple Music ? Qu’y a-t-il sur votre liste de souhaits pour les nouvelles fonctionnalités ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

