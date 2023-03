Exceptionnel : il a demandé à ChatGPT-4 de le rendre riche avec 100 $ !

Jackson Greathouse Fall, un designer américain, s’est récemment lancé un défi unique : devenir riche rapidement en utilisant la puissance de l’intelligence artificielle. Avec un pari initial de 100 $, il s’est tourné vers ChatGPT-4 d’OpenAI pour obtenir des recommandations sur la façon de générer de l’argent. ChatGPT-4 a suggéré de lancer un site e-commerce qui vend des produits éco-responsables. Car c’est un marché lucratif mais encore relativement inexploré.

Voici ce qui s’est passé lorsque quelqu’un a demandé à ChatGPT-4 de l’aider à devenir riche avec seulement 100 $

Pour commencer, Jackson dû acheter un nom de domaine. ChatGPT-4 a fait quelques propositions hors budget avant de choisir un nom accrocheur mais abordable. Avec un nom de domaine en main, Jackson a créé le site et intégré une invite écrite par ChatGPT-4 dans DALL-E, un générateur de texte en image AI, pour créer un logo. ChatGPT-4 a également proposé des suggestions de conception et proposé un slogan pour le site.

Une fois le site mis en place, ChatGPT-4 a généré un article listant le top 10 des gadgets éco-responsables indispensables pour une cuisine responsable. Et une liste de produits réels a été récupérée et intégrée au site. Pour promouvoir le site et attirer des clients et investisseurs potentiels, ChatGPT-4 a suggéré de faire de la publicité sur Facebook et Twitter. Et fourni des illustrations via DALL E.

Dans les 24 heures suivant la mise en ligne du site, un investisseur avait déjà proposé 100 $ pour une participation de 25 % dans l’entreprise. En quelques jours, Jackson a tweeté que les investissements avaient généré 1 378 $. L’un des contributeurs a même offert 500 $ pour une participation de 2 % dans l’entreprise, la valorisant à 25 000 $.

L’expérience s’est terminée le 16 mars et le site n’a pas été mis à jour depuis. Il n’est pas possible d’acheter quoi que ce soit sur le site, et les boutons ne sont pas opérationnels. Cependant, l’expérience a démontré la pertinence et la puissance d’outils tels que ChatGPT 4. Et le potentiel de l’IA pour générer de nouvelles idées et opportunités commerciales.

Le succès de l’expérience de Jackson n’est pas surprenant, étant donné la demande croissante de produits et services respectueux de l’environnement. Alors que le changement climatique continue d’être un problème urgent, les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur impact sur l’environnement. Et cherchent des moyens de réduire leur empreinte carbone. Cela a entraîné une augmentation de la demande de produits et services respectueux de l’environnement, créant un marché lucratif pour les entreprises capables de répondre à cette demande.

Des idées ChatGPT pour générer de l’argent ?

Cette tendance se reflète dans le monde des affaires, de nombreuses entreprises adoptant des pratiques durables et investissant dans les énergies renouvelables. Le marché mondial des produits et services respectueux de l’environnement devrait atteindre 1,9 billion de dollars d’ici 2025. Il s’agit d’une opportunité importante pour les entreprises qui peuvent exploiter ce marché.

Des outils d’intelligence artificielle tels que ChatGPT-4 peuvent aider les entreprises à identifier et à exploiter ces opportunités en générant de nouvelles idées et stratégies commerciales. En analysant de grandes quantités de données et en identifiant des modèles et des tendances, l’IA peut fournir des informations précieuses sur le comportement des consommateurs et la demande du marché. Cela peut aider les entreprises à identifier de nouvelles idées de produits, à cibler de nouveaux segments de clientèle et à optimiser leurs stratégies de marketing et de vente.

Cependant, il est important de noter que l’IA n’est pas une solution magique au succès des entreprises. Bien que des outils d’IA comme ChatGPT-4 puissent fournir des informations et des recommandations précieuses, leur efficacité dépend des données et des entrées qu’ils reçoivent. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles ont accès à des données de haute qualité. Et qu’ils utilisent les outils d’IA de la bonne manière pour atteindre leurs objectifs.

De plus, les entreprises doivent s’assurer qu’elles ne s’appuient pas uniquement sur l’IA pour guider leur prise de décision. Bien que l’IA puisse fournir des informations précieuses, il est important de les équilibrer avec l’intuition et l’expertise humaines. En fin de compte, l’IA devrait être considérée comme un outil pour augmenter la prise de décision humaine, plutôt que de la remplacer.

En conclusion, l’expérience de Jackson Greathouse Fall avec ChatGPT-4 met en évidence le potentiel de l’IA pour générer de nouvelles idées et opportunités commerciales. Le succès de son expérience souligne la demande croissante de produits et services respectueux de l’environnement. Et le potentiel des entreprises à exploiter ce marché lucratif. Cependant, bien que l’IA puisse fournir des informations et des recommandations précieuses, les entreprises doivent s’assurer qu’elles utilisent les outils d’IA de la bonne manière et qu’elles les équilibrent avec l’expertise humaine pour atteindre leurs objectifs.

Idées de ChatGPT sur la façon de devenir riche

Lorsque nous avons demandé des idées pour devenir riche en utilisant seulement 100 $, voici la réponse de ChatGPT :

Devenir riche avec seulement 100 $ n’est pas une tâche facile. Mais il existe des moyens d’augmenter votre richesse avec cette somme d’argent. Voici quelques idées :

Investir dans des actions : Bien que cela puisse sembler risqué, investir dans des actions peut être un bon moyen de faire fructifier votre patrimoine. Avec seulement 100 $, vous pouvez acheter quelques actions d’une entreprise en laquelle vous croyez et les conserver à long terme.

Démarrer une activité secondaire : avec 100 $, vous pouvez démarrer une petite entreprise ou une activité secondaire. Par exemple, vous pouvez acheter des fournitures et commencer à fabriquer des objets artisanaux à vendre en ligne ou sur les marchés locaux.

Épargnez et investissez dans un compte d’épargne à haut rendement : Certains comptes d’épargne offrent des taux d’intérêt plus élevés que les comptes d’épargne traditionnels. En épargnant et en investissant dans un compte d’épargne à haut rendement, vous pouvez gagner plus d’argent sur vos 100 $ au fil du temps.

Achetez et vendez des articles en ligne : Vous pouvez utiliser 100 $ pour acheter des articles dans des vide-greniers ou des friperies. Et puis vendez-les pour un profit en ligne. Des sites Web comme eBay et Craigslist facilitent la recherche d’acheteurs pour vos articles.

Investir dans la crypto-monnaie : bien qu’il s’agisse d’un marché relativement nouveau et volatil, investir dans la crypto-monnaie peut être un moyen d’augmenter votre patrimoine. Avec 100 $, vous pouvez acheter une petite quantité d’une crypto-monnaie populaire comme Bitcoin ou Ethereum et la conserver à long terme.

N’oubliez pas que l’accumulation de richesses demande du temps, de la patience et une planification minutieuse. Ces idées peuvent vous aider à démarrer. Mais il est important de faire vos propres recherches et de prendre des décisions éclairées qui correspondent à vos objectifs financiers.

