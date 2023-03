Prix ​​Apple Music Classical, fonctionnalités, disponibilité, téléchargement, etc.

Vous vous souvenez de Primephonic, l’appli qui vous permet d’écouter de la musique classique ? Apple a acquis l’application en 2021 et l’a fermée. Le fabricant d’iPhone a ensuite promis de publier sa propre application de musique classique, qui devait initialement sortir en 2022. Mais cela ne s’est pas produit.

Mieux vaut tard que jamais : Apple lance aujourd’hui officiellement sa propre application de musique classique avec iOS 16.4. Les utilisateurs d’iPhone peuvent facilement installer la nouvelle application directement depuis l’App Store.

Dans cet article, je vais vous donner tous les détails sur la nouvelle application Apple Music Classical, ainsi que son prix, sa disponibilité, ses fonctionnalités, etc.

Apple Musique Classique

Apple Music Classical est une application autonome conçue pour écouter de la musique classique. L’application propose le plus grand catalogue de musique classique au monde pouvant être écouté avec un abonnement Apple Music.

Apple Music Classical, alias la version raffinée de Primephonic, comprend des éléments tels que des listes de lecture organisées, des biographies de compositeurs, des guides approfondis et d’autres fonctionnalités utiles qui aident les utilisateurs à se familiariser davantage avec le genre.

Selon Apple, le catalogue de l’application propose plus de 5 millions de pistes que vous pouvez écouter jusqu’à 192 kHz / 24 bits haute résolution sans perte. Oui, Spatial Audio est également disponible sur la nouvelle application Apple Music Classical. L’application vous permet d’AirPlay votre musique préférée sur des appareils sans fil compatibles.

L’application vous permet d’explorer facilement les métadonnées précises à l’aide de la fonction de recherche. Vous pouvez rechercher par compositeur, œuvre, chef d’orchestre ou même numéro de catalogue et trouver des enregistrements spécifiques.

Cependant, de telles fonctionnalités ne sont pas disponibles dans tous les plans Apple Music.

Plans Apple Music Classic et disponibilité

Apple Music Classical est une application dédiée que vous pouvez installer depuis l’App Store. L’application a été répertoriée sur l’App Store au cours des dernières semaines et devrait être publiée le 28 mars avec iOS 16.4. Hier, Apple a publié iOS 16.4 avec un ensemble astucieux de fonctionnalités. Le fabricant d’iPhone lance l’application Apple Music Classical le même jour, le 27 mars.

L’application est maintenant disponible en téléchargement, vous pouvez l’installer depuis l’App Store. Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sur iOS 15.4 et les versions ultérieures. Pour le moment, l’application est disponible pour les utilisateurs d’iPhone et les utilisateurs d’iPod. Il peut également être installé sur l’iPad, mais l’expérience utilisateur ne sera pas aussi bonne que sur l’iPhone.

Pour la tarification, l’application Musique classique nécessite un abonnement Apple Music. Oui, si vous avez un abonnement Apple Music, vous pouvez écouter vos classiques préférés. Cependant, si vous avez un forfait Voice, vous ne pouvez pas diffuser de musique classique à partir de la nouvelle application autonome. Vous devez donc vous abonner au forfait Étudiant, Famille ou Apple One d’Apple Music pour vous lancer dans le monde de la musique classique.

Pour la disponibilité, l’application est disponible partout dans le monde, à l’exception de ces pays : Chine, Japon, Corée, Russie, Taïwan, Turquie, Afghanistan et Pakistan.

Comment installer Apple Music Classical sur votre iPhone

Apple a répertorié son application de musique classique sur l’App Store le 10 mars, dont la sortie est prévue pour le 28 mars. Hier, Apple a annoncé un nouveau logiciel pour tous ses produits, y compris iOS 16.4. Parallèlement aux nouvelles mises à jour, la société a publié l’application Apple Music Classical.

Voici comment vous pouvez l’installer sur votre iPhone.

Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sur iOS 15.4 ou version ultérieure. Ouvrez l’App Store sur votre iPhone. Appuyez sur le bouton Rechercher dans le coin inférieur droit. Recherchez l’application Apple Music Classical et sélectionnez application officielle à partir des listes. Sélectionnez le bouton Obtenir pour installer l’application. Une fois cela fait, l’application sera installée sur votre iPhone. C’est ça.

Sections de l’application Apple Music Classical

Apple Music Classical est livré avec différentes sections qui, à première vue, semblent familières à l’application Apple Music. Oui, il y a un onglet Écouter maintenant, Parcourir, Bibliothèque et Rechercher en bas et une interface utilisateur similaire pour la section Écouter maintenant.

Une fois que vous aurez commencé à écouter votre musique préférée, vous obtiendrez des recommandations plus personnalisées dans l’onglet Écouter maintenant, basées sur vos goûts et votre historique de recherche – une fonctionnalité très similaire disponible.

La musique classique est différente, il y a des titres longs et détaillés, et plusieurs artistes travaillent sur la musique. Ces éléments rendent la structure des données complexe, mais grâce aux fonctionnalités intégrées telles que des centaines de listes de lecture essentielles, des biographies de compositeurs perspicaces, des guides approfondis, ainsi qu’une expérience de navigation intuitive, l’application est plus facile à utiliser pour les débutants.

Donc, si vous êtes débutant et que vous aimez écouter de la musique classique, essayez la nouvelle application Apple Music Classical sur votre iPhone.

