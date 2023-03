Cette femme a fait 960 tentatives pour apprendre à conduire

Apprendre à conduire : l’histoire de la persévérance et de la ténacité

Avez-vous déjà été confronté à un défi qui semblait insurmontable ? Une tâche qui exigeait du temps, de l’effort et de la persévérance au-delà de toute mesure ? Voici l’histoire de Cha Sa-soon, une Sud-Coréenne qui a refusé d’abandonner son rêve d’obtenir un permis de conduire, malgré avoir échoué à l’examen 960 fois.

Dans cet article, nous allons explorer l’incroyable histoire de Cha Sa-soon, ses luttes et ses triomphes, et examiner les réactions du public à son exploit remarquable de persévérance.

Le long chemin vers le succès

Le parcours de Cha Sa-soon a commencé en avril 2005, lorsqu’elle a passé son premier examen de conduite écrit. Malheureusement, elle n’a pas réussi. Cependant, elle a décidé de repasser l’examen encore et encore, chaque jour, cinq jours par semaine, pendant trois ans.

Finalement, après 860 tentatives, Cha Sa-soon a réussi l’examen écrit. Mais ce n’était que le début de son voyage. L’examen pratique, qui mesure la capacité de conduire une voiture sur la route, s’est avéré être un défi encore plus grand.

Cha Sa-soon a passé l’examen pratique dix fois, portant le nombre total d’examens de conduite à un nombre stupéfiant de 960, entre les épreuves écrites et pratiques. Le coût de ce permis était d’environ 12 500 € (11 000 £), mais Cha Sa-soon a refusé d’abandonner, car elle avait besoin de conduire pour son entreprise de vente de légumes.

Triomphe et célébration

Enfin, à sa 960ème tentative, Cha Sa-soon a réussi l’examen de conduite pratique. Son instructeur de conduite, qui l’avait accompagnée tout au long de son voyage, a décrit le moment comme un « énorme poids sur [leurs] épaules ».

L’histoire de la persévérance et de la ténacité de Cha Sa-soon a rapidement fait les gros titres dans le monde entier, et elle est devenue une célébrité nationale en Corée du Sud. Le fabricant de voitures Hyundai lui a même offert un tout nouveau véhicule d’une valeur de 13 000 € (11 640 £).

Réaction du public

Récemment, l’histoire de Cha Sa-soon est réapparue sur Reddit, suscitant une gamme de réactions de la communauté en ligne. Certains utilisateurs ont exprimé leur admiration pour sa persévérance, tandis que d’autres ont critiqué le système qui lui a permis de passer l’examen autant de fois.

Un utilisateur a écrit : « Je crois que si vous passez un test près de 1 000 fois, vous pourriez l’avoir mémorisé à ce stade. » Un autre a exprimé sa préoccupation quant à la capacité de Cha Sa-soon à conduire en toute sécurité dans une variété de conditions.

Cependant, d’autres utilisateurs ont exprimé leur sympathie pour Cha Sa-soon, se demandant si elle avait reçu une aide adéquate pour se préparer à l’examen.

Conclusion

L’histoire de Cha Sa-soon est un témoignage de la puissance de la persévérance et de la détermination. Malgré des obstacles apparemment insurmontables, elle a refusé d’abandonner son rêve d’obtenir un permis de conduire. Son histoire a inspiré des gens du monde entier et rappelle que tout est possible avec du travail et de la détermination.

Son histoire a tellement attiré l’attention de l’empire automobile Hyundai qu’elle a a également joué dans une publicité populaire pour le constructeur.

