watchOS 9.5 beta 1 est désormais disponible pour les développeurs

Apple sort une nouvelle version bêta de watchOS pour les utilisateurs et les développeurs d’Apple Watch. watchOS 9.5 est en cours de déploiement, et il se rapproche du lancement de watchOS 10 dans quelques mois seulement.

À l’heure actuelle, watchOS 9.5 n’est disponible que pour les développeurs Apple enregistrés. Vous pouvez mettre à jour votre Apple Watch en allant dans Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Vous pouvez également installer la mise à jour via l’application compagnon Apple Watch sur votre iPhone.

Le numéro de build de watchOS 9.5 beta 1 est 20T5527c.

Il reste à voir ce qui, le cas échéant, est nouveau dans watchOS 9.5. Apple vient de publier watchOS 9.4 pour tout le monde lundi. Cette mise à jour comprenait quelques nouvelles fonctionnalités, telles que l’extension de l’historique AFib et du suivi du cycle à de nouveaux pays.

watchOS 10 n’est plus qu’à quelques mois, car Apple devrait annoncer la mise à jour à la WWDC en juin. À l’approche de ces débuts, nous nous attendons à ce que les mises à jour de watchOS 9 deviennent plus petites.

Vous avez remarqué des changements dans la version d’aujourd’hui de watchOS 9.5 beta 1 ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr. Restez à l’écoute pour notre couverture pratique complète avec les nouvelles versions ici même sur Netcost-security.fr aujourd’hui et tout au long de la semaine.

