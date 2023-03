Quel dommage : Microsoft Bing AI Tool est désormais inutile !

Les derniers mois ont été très divertissants et intéressants alors que les géants de la technologie se battent pour la domination de l’IA. La recherche d’outils Microsoft Bing AI va de pair avec Bard de Google. Tous deux utilisent des chatbots IA pour fournir les services dont ils rêvent depuis des années. Dans cet esprit, Microsoft joue ici un jeu sale. La société est impatiente de capitaliser sur cela.

Microsoft fait tout pour la domination de Bing AI, et cela ne fera aucun bien à lui-même ou à nous. Le fabricant du système d’exploitation Windows menace désormais les autres moteurs de recherche de ne pas utiliser les index Bing dans leurs chatbots IA, rapporte Bloomberg.

Microsoft Bing AI Tool : Microsoft devient gourmand et méchant

Comme nous le savons tous, l’indexation de tout Internet coûte très cher, et les petits moteurs de recherche comme DuckDuckGo ne peuvent pas se le permettre. Par conséquent, ils utilisent de plus grandes entreprises comme Google et Bing pour indexer leurs produits en payant un montant relativement faible. En bref, Microsoft se contente de facturer les licences aux moteurs de recherche. Cela rapportera beaucoup d’argent en vendant des licences d’indexation Bing.

Cependant, il ne veut pas que ses concurrents l’utilisent dans leurs chatbots. Il a également averti ses clients de cesser d’utiliser les index Bing, sinon ils en perdraient complètement l’accès. Étant donné que Microsoft est le seul roi ici, il a le droit de dire à ses clients comment utiliser les services et fonctionnalités d’indexation Bing AI. Il veut juste s’assurer qu’aucune autre entreprise ne défie Bing.

Dans une offre similaire, des moteurs de recherche comme You.com, Neeva et DuckDuckGo utilisent les index Bing pour annoncer leurs outils d’IA. Microsoft vient de tuer la concurrence en la restreignant. Le principal problème est que tous ces moteurs de recherche s’appuient fortement sur l’indexation Bing. Par conséquent, un arrêt complet peut rendre l’ensemble du produit inutile car ils dépendent de Bing AI pour renvoyer les résultats.

Microsoft n’est pas prêt à affronter la concurrence et veut tous les tuer à leurs débuts. C’est tellement HONTEUX pour une grande entreprise comme Microsoft !!! Il arrive toujours que les grandes entreprises intimident les plus petites. C’est également dommage car le développement de l’IA n’a pas encore atteint son apogée et les entreprises technologiques le freinent. De plus, nous n’avons pas encore vu le véritable potentiel des chatbots IA.

D’un autre côté, OpenAI agit ici comme un grand frère car il permet aux développeurs d’utiliser le modèle de langage GPT et de créer quelque chose d’unique. De plus, les moteurs de recherche l’utilisent pour construire leurs produits.

Microsoft est un obstacle au développement de l’IA…

L’outil Bing AI de Microsoft est inutile s’il va à l’encontre du développement de l’IA et n’aide pas les autres moteurs de recherche. Cela indique qu’il n’y aura pas d’autres outils d’IA dont nous puissions profiter. Si les choses restent les mêmes, les moteurs de recherche pourraient chercher une alternative à Bing.

À cet égard, Google apparaîtra comme un héros, car les moteurs de recherche le rechercheront à des fins d’indexation. Il est toujours bon d’avoir une compétition pour maintenir la bonne technologie d’IA à venir. Tous les regards sont tournés vers Bard AI pour uniformiser les règles du jeu. Nous avons aussi vu que la cupidité d’un coûte tout. Donc. N’espérons pas cela ici.

