The Last of Us arrive-t-il sur Steam Deck ? Valve laisse tomber des indices

L’annonce officielle concernant The Last of Us Part 1 pour PC a fait croire à beaucoup que le jeu serait compatible avec Steam Deck. Maintenant, il semble que le support officiel pourrait être une chose ! Valve utilise le port PS5 pour promouvoir son PC de jeu portable. Et les joueurs attendent juste que Valve donne le sceau d’approbation final.

Si vous y regardez de plus près, vous verrez que le Steam Deck de Valve compte plus de 8000 jeux compatibles. Tous n’ont pas le sceau « Vérifié », mais une bonne partie d’entre eux porte fièrement le sceau d’approbation. Et The Last of Us Part 1 pourrait être le prochain.

Steam Deck fonctionnera-t-il en douceur Last of Us Part 1?

Théoriquement, vous pourrez exécuter The Last of Us part 1 sur Steam Deck. Cependant, avec le sceau de Valve, le jeu sera garanti de fonctionner sur la console portable sans aucun problème majeur. Autrement dit, le sceau garantit qu’il n’y aura pas de bugs révolutionnaires, ni de problèmes de performances.

La bonne nouvelle est que Valve vient de laisser entendre que le jeu PC PlayStation 5 pourrait se retrouver sur la liste « Great on Deck ». Cela indique que vous pourrez peut-être profiter de Last of Us Part 1 en douceur sur votre Steam Deck. Vous vous demandez quel indice Valve a laissé tomber concernant le jeu ?

Rendez-vous sur le site officiel de Steam Deck pour le trouver. Vous verrez que Valve utilise actuellement une scène emblématique du jeu pour promouvoir l’appareil de jeu portable. Oui, le port PS5 n’est pas encore classé comme jouable ou vérifié. Mais la présence du jeu sur le site officiel implique qu’il le sera bientôt.

Une autre chose que vous devez savoir est que la configuration système requise pour The Last of Us Part 1 est tout sauf légère. Il est donc possible qu’il n’obtienne pas le statut Vérifié pour Steam Deck. Nous devrons attendre la date de sortie officielle pour savoir les choses avec certitude.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine