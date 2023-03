ChromeOS et Chrome de bureau obtiennent un mode de lecture

Lors du BETT 2023, Google a présenté en avant-première une poignée de fonctionnalités éducatives à venir sur les Chromebooks cette année. Notamment, ChromeOS et le navigateur de bureau Chrome obtiennent un mode de lecture.

Après Android l’année dernière, ce mode de lecture est curieusement accessible depuis le panneau latéral du navigateur de bureau. Il s’agit d’une nouvelle option dans le menu déroulant qui contient déjà la liste de lecture et les signets. Il est destiné à réduire « les éléments gênants à l’écran, comme les images et les vidéos, pour vous aider à vous concentrer sur le contenu principal d’une page ».

Le mode de lecture apparaît côte à côte avec la page d’origine et vous pouvez augmenter la largeur du panneau à tout moment. Plusieurs polices sont proposées avec la possibilité d’augmenter/diminuer la taille du texte, de modifier la couleur d’arrière-plan (clair, foncé, jaune, bleu) et d’ajuster l’interligne/les marges.

Le mode de lecture sera déployé sur le navigateur Chrome (Mac, Windows, Linux) et ChromeOS (version 114) plus tard cette année.

Pendant ce temps, l’application Screencast a été annoncée l’année dernière pour permettre à tout enseignant d’enregistrer et d’annoter l’écran de son Chromebook, ainsi que de mettre son visage et sa voix dans le coin. Google transcrit ensuite les mots parlés et télécharge l’enregistrement sur Google Drive pour un partage de classe facile.

Google apportera bientôt un support d’enregistrement et de transcription à l’français, au japonais, au suédois, à l’italien et à d’autres nouvelles langues, tout en ajoutant des clics/tapotements animés et la possibilité de mettre en surbrillance les raccourcis clavier. Enfin, un nouveau lecteur Web permettra aux étudiants et aux enseignants de « regarder des screencasts dans n’importe quel navigateur sur n’importe quel appareil ». Ces mises à jour de Screencast commenceront à être déployées avec ChromeOS 112 en avril.

Cast Moderator, qui permet aux enseignants et aux étudiants de partager leur écran Chromebook ou leur navigateur Chrome de bureau sur un appareil Google TV pris en charge, prendra bientôt en charge le néerlandais, l’français et le japonais, tandis que le « matériel Cast Moderator » arrivera en Europe et en Asie « plus tard cette année. ” Par ailleurs:

Bientôt, tout présentateur pourra mettre en pause l’écran qu’il diffuse afin de pouvoir continuer à travailler sur son ordinateur portable (pour prendre des notes lors d’une présentation, par exemple). Les enseignants pourront également changer l’onglet affiché sans avoir à mettre fin à la session de distribution.

Découvrez Netcost-security.fr sur YouTube pour plus d’informations :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :