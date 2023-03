Twelve South rafraîchit la gamme de couvertures en cuir BookBook avec un nouvel étui pour iPad de 10e génération

La couverture BookBook de Twelve South pourrait très bien être l’une des versions les plus emblématiques de la marque de tous les temps, et aujourd’hui, la société apporte ces styles de signature au dernier design (form factor) iPad d’Apple. Le nouvel iPad de 10e génération est entré en scène l’automne dernier avec un écran rafraîchi de 10,9 pouces et une première construction en mode paysage, et maintenant Twelve South l’enveloppe dans une housse de protection en cuir grâce au nouvel étui pour iPad BookBook 10e génération.

Twelve South apporte les styles BookBook au nouvel iPad de 10e génération

Avec des styles de livres vintage donnant son nom au Twelve South BookBook, peu de choses ont changé au fil des ans. La société a rafraîchi cette conception de la vieille école pour chaque nouvel iPad depuis que la couverture a été révélée pour la première fois il y a toutes ces années, et apporte maintenant la couverture en cuir au dernier iPad d’Apple.

Le nouvel iPad de 10e génération arrive comme l’un des ajouts les plus uniques à la gamme d’Apple. Il y a un écran de 10,9 pouces qui n’est pas trop nouveau, mais l’orientation horizontale indique que c’est le premier iPad qui se négocie dans l’état d’esprit portrait d’abord. Malgré cet ajustement, toutes les fonctionnalités habituelles de Twelve South BookBook sont conservées. Voici un bref récapitulatif.

Un angle de saisie/d’esquisse intégré protège vos poignets pendant les longues sessions sur iPad

Un présentoir intégré vous permet de montrer votre travail n’importe où

Les couvertures rigides, le dos résistant à l’écrasement et la doublure intérieure douce gardent l’iPad en sécurité où que vous alliez

Bien que cette dernière balle reste la véritable vedette du spectacle pour la couverture. Alors que la plupart des autres étuis reposent sur n’importe quel mélange de plastiques et de caoutchoucs, Twelve South utilise sa conception unique qui transforme votre appareil en un livre relié en cuir. Il a un extérieur cousu qui complète la forme en cuir rigide qui, en plus de arborer ces styles emblématiques, parvient également à protéger votre appareil.

Nous avons déjà examiné les couvertures BookBook de Twelve South pour iPhone et nous sommes repartis impressionnés. Ce n’est pas tout à fait la même chose avec l’encombrement réduit, mais cela vous donne une idée de ce à quoi vous attendre de la qualité de construction et du style général.

Désormais disponible à l’achat, l’étui BookBook pour iPad de 10e génération arrive désormais directement depuis la vitrine en ligne de Twelve South. Il se vend 79,99 $, ce qui correspond à d’autres ajouts à la gamme de couvertures en cuir. L’étui ne conviendra pas à tout le monde avec un design qui se soucie autant de la forme que de la fonction, mais c’est certainement une bonne option pour ceux qui veulent quelque chose d’un peu plus haut de gamme.

